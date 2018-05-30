RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7618761976207621
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:44

  bub-har написав:
  IMPRINTER написав:ну в примате финмон адекватный впринципи
Спасибо! Пока нужно перевести сумму чуть больше 100к и согласно лимита,буду переводить частями !Мне главное,чтобы финмон был адекватен и за это готов заплатить комис 0,5%,лишь бы всё выдали без шума и пыли,т.к если начнётся возня с финмоном,я намного больше потеряю!Много раз имел дело с приватом и всегда выдавали всё без лишних вопросов! А там может и с другими банками познакомимся-сейчас некогда проводить опыты с другими банками по поводу финмона с собиранием каких то справок!

Где-то когда то читал, что до 50 тыс за раз и до 150 тыс в день, финмон Привата не возбуждается.
150 в день не пересылал, но 60-70 если разбить на суммы меньше 50 тыс. уходят без проблем.
Может возникнуть другая проблема, с козероидом. Если это будет первый перевод такой суммы, он может и взбрыкнуть, позвонить например. Я когда-то после такого перевода трубку не поднял, пришлось топать сначала в отделение Привата, чтоб разблокировать аккаунт и все карты. А потом в отделение А-банка, там только карты залочили.
Было время.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 18.05.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:31

  MASolomko написав:
  Bosstone написав:в тарифах такого не нашел
Тоже не нашел.
Раньше была строчка и запямытовал. Получается есть только один лимит 20к в 3 часа. :)

ну и дневной кеш-лимит 5.000 нужно поднять до необходимой суммы
Bosstone
 
Повідомлень: 667
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 05:32

ТСО

Вчера пополнял В ТСО приват-вклад в гривне. Авторизовался кредиткой. Прошел сбой и деньги зачислили автоматом через 5 мин на кред.карту и погасилась задолженность. Гарячка разводит руками. Можно их вернуть, через жалобу, на приват-вклад или на КДВ? У кого такие были прецеденты?
anikola13
 
Повідомлень: 424
З нами з: 08.02.13
Подякував: 40 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:25

Питання знаючим:
Надбавка при продовженні депо по валюті - є зараз?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2101
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:47

  greenozon написав:Питання знаючим:
Надбавка при продовженні депо по валюті - є зараз?
нет
Stringer
 
Повідомлень: 7600
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:19

  anikola13 написав:У кого такие были прецеденты?
Если 3700 не помогает, то пиши и на электронную почту. Если там тоже не помогли, то пиши официальное обращение согласно закона или жалуйся на гослинию.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 08.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:33

Скажите тут можно установить на кредитку отдельный лимит на расчеты через ПОС терминалы, звонила кура, сказала что "Изменение лимита на снятие наличных" это и есть расчеты в торговой сети?
demichh
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 09.12.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:40

  demichh написав:Скажите тут можно установить на кредитку отдельный лимит на расчеты через ПОС терминалы, звонила кура, сказала что "Изменение лимита на снятие наличных" это и есть расчеты в торговой сети?

Нал і безнал це різне.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24641
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:47

  demichh написав:Скажите тут можно установить на кредитку отдельный лимит на расчеты через ПОС терминалы, звонила кура, сказала что "Изменение лимита на снятие наличных" это и есть расчеты в торговой сети?
Она походу врёт, мягче говоря вводит в заблуждение из-за собственного незнания или не понимания сути поставленного вопроса. У меня к примеру на многих картах стоит лимит 0 или 10 грн. Но это никоим образом мне не мешает делать покупки до тысячи
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 316
З нами з: 29.11.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7618761976207621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Sanio, slasva, Support BForward, Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4939)
30.05.2018 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.