IMPRINTER написав:ну в примате финмон адекватный впринципи
Спасибо! Пока нужно перевести сумму чуть больше 100к и согласно лимита,буду переводить частями !Мне главное,чтобы финмон был адекватен и за это готов заплатить комис 0,5%,лишь бы всё выдали без шума и пыли,т.к если начнётся возня с финмоном,я намного больше потеряю!Много раз имел дело с приватом и всегда выдавали всё без лишних вопросов! А там может и с другими банками познакомимся-сейчас некогда проводить опыты с другими банками по поводу финмона с собиранием каких то справок!
Где-то когда то читал, что до 50 тыс за раз и до 150 тыс в день, финмон Привата не возбуждается. 150 в день не пересылал, но 60-70 если разбить на суммы меньше 50 тыс. уходят без проблем. Может возникнуть другая проблема, с козероидом. Если это будет первый перевод такой суммы, он может и взбрыкнуть, позвонить например. Я когда-то после такого перевода трубку не поднял, пришлось топать сначала в отделение Привата, чтоб разблокировать аккаунт и все карты. А потом в отделение А-банка, там только карты залочили. Было время.
Вчера пополнял В ТСО приват-вклад в гривне. Авторизовался кредиткой. Прошел сбой и деньги зачислили автоматом через 5 мин на кред.карту и погасилась задолженность. Гарячка разводит руками. Можно их вернуть, через жалобу, на приват-вклад или на КДВ? У кого такие были прецеденты?
demichh написав:Скажите тут можно установить на кредитку отдельный лимит на расчеты через ПОС терминалы, звонила кура, сказала что "Изменение лимита на снятие наличных" это и есть расчеты в торговой сети?
demichh написав:Скажите тут можно установить на кредитку отдельный лимит на расчеты через ПОС терминалы, звонила кура, сказала что "Изменение лимита на снятие наличных" это и есть расчеты в торговой сети?
Она походу врёт, мягче говоря вводит в заблуждение из-за собственного незнания или не понимания сути поставленного вопроса. У меня к примеру на многих картах стоит лимит 0 или 10 грн. Но это никоим образом мне не мешает делать покупки до тысячи
Еду сегодня домой и тут робобаба звонит и говорит что для подтверждения оплаты в интернете введите пароль 1234.
Ну мне естественно этот пароль вводить некуда, паркуюсь, звоню на 3700, перезвонили через 10 секунд, нажал 0, сразу соединили с Владиславом.
Говорю так и так, с одной из карт бабло увести пытаются, срочно говорите с какой. Владислав включил музыку и через минутку ошарашил меня, что оплата была с карты на которую родители одноклассников моей дочери скидывают денежки на школьное питание!!! И её номер фигурировал в вайберовской периписке!!!