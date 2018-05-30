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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 23:31
так ушли деньги?
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Diman
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Додано: Сер 30 тра, 2018 23:55
WachtAmRhein написав:
Еду сегодня домой и тут робобаба звонит и говорит что для подтверждения оплаты в интернете введите пароль 1234.
Ну мне естественно этот пароль вводить некуда, паркуюсь, звоню на 3700, перезвонили через 10 секунд, нажал 0, сразу соединили с Владиславом.
Говорю так и так, с одной из карт бабло увести пытаются, срочно говорите с какой. Владислав включил музыку и через минутку ошарашил меня, что оплата была с карты на которую родители одноклассников моей дочери скидывают денежки на школьное питание!!! И её номер фигурировал в вайберовской периписке!!!
ВОТ ТАКАЯ ФИГНЯ МАЛЯТА.
Так для оплаты нужен не только номер карты.
Если утечка и была, то скорее всего из банка.
Недавно с родственницей меняли безымянную универсалку. Так у менеджера была пачка этих карт, в незапечатанных коробочках. Да ещё и фотографироваться надо с картой.
А просто номером карты светить разве опасно?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Сер 30 тра, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 30 тра, 2018 23:55
Diman написав:
так ушли деньги?
Та нее, 3д ж я не диктовал никому. Но 6ля буду ни срок действия, ни свв узнать никто не мог. Карта ни разу в торговой сети не светилась, совал только в зелёную тумбу.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 30 тра, 2018 23:58
WachtAmRhein написав: Diman написав:
так ушли деньги?
Та нее, 3д ж я не диктовал никому. Но 6ля буду ни срок действия, ни свв узнать никто не мог. Карта ни разу в торговой сети не светилась, совал только в зелёную тумбу.
если транзакция идет с 3д, - в 99% случаях свв можно лупить любой - его и знать не надо. Я когда плачу с 3д всегда отфонаря вбиваю любые 3 цифры.
со сроком тоже есть варианты ...
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Додано: Чет 31 тра, 2018 00:01
Грйс-мэн написав:
Да ещё и фотографироваться надо с картой.
Но свв откуда???
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 31 тра, 2018 00:03
IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав: Diman написав:
так ушли деньги?
Та нее, 3д ж я не диктовал никому. Но 6ля буду ни срок действия, ни свв узнать никто не мог. Карта ни разу в торговой сети не светилась, совал только в зелёную тумбу.
если транзакция идет с 3д, - в 99% случаях свв можно лупить любой - его и знать не надо. Я когда плачу с 3д всегда отфонаря вбиваю любые 3 цифры.
со сроком тоже есть варианты ...
Вот гниды, неужто кто-то из одноклассников? А так мой шашлычок расхваливали...
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 31 тра, 2018 00:07
WachtAmRhein написав:
Но свв откуда???
И срок действия
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Грйс-мэн
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