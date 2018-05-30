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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7619762076217622
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:31

Re: Приватбанк

так ушли деньги?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:55

  WachtAmRhein написав:Еду сегодня домой и тут робобаба звонит и говорит что для подтверждения оплаты в интернете введите пароль 1234.

Ну мне естественно этот пароль вводить некуда, паркуюсь, звоню на 3700, перезвонили через 10 секунд, нажал 0, сразу соединили с Владиславом.

Говорю так и так, с одной из карт бабло увести пытаются, срочно говорите с какой. Владислав включил музыку и через минутку ошарашил меня, что оплата была с карты на которую родители одноклассников моей дочери скидывают денежки на школьное питание!!! И её номер фигурировал в вайберовской периписке!!!

ВОТ ТАКАЯ ФИГНЯ МАЛЯТА.

Так для оплаты нужен не только номер карты.
Если утечка и была, то скорее всего из банка.

Недавно с родственницей меняли безымянную универсалку. Так у менеджера была пачка этих карт, в незапечатанных коробочках. Да ещё и фотографироваться надо с картой.

А просто номером карты светить разве опасно?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Сер 30 тра, 2018 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:55

  Diman написав:так ушли деньги?


Та нее, 3д ж я не диктовал никому. Но 6ля буду ни срок действия, ни свв узнать никто не мог. Карта ни разу в торговой сети не светилась, совал только в зелёную тумбу.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 23:58

  WachtAmRhein написав:
  Diman написав:так ушли деньги?


Та нее, 3д ж я не диктовал никому. Но 6ля буду ни срок действия, ни свв узнать никто не мог. Карта ни разу в торговой сети не светилась, совал только в зелёную тумбу.


если транзакция идет с 3д, - в 99% случаях свв можно лупить любой - его и знать не надо. Я когда плачу с 3д всегда отфонаря вбиваю любые 3 цифры.
со сроком тоже есть варианты ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:01

  Грйс-мэн написав: Да ещё и фотографироваться надо с картой.



Но свв откуда???
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:03

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:
  Diman написав:так ушли деньги?


Та нее, 3д ж я не диктовал никому. Но 6ля буду ни срок действия, ни свв узнать никто не мог. Карта ни разу в торговой сети не светилась, совал только в зелёную тумбу.


если транзакция идет с 3д, - в 99% случаях свв можно лупить любой - его и знать не надо. Я когда плачу с 3д всегда отфонаря вбиваю любые 3 цифры.
со сроком тоже есть варианты ...


Вот гниды, неужто кто-то из одноклассников? А так мой шашлычок расхваливали...
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 00:07

  WachtAmRhein написав:Но свв откуда???

И срок действия
Грйс-мэн
 
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  #<1 ... 7619762076217622
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