|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:53
WachtAmRhein написав:
И её номер фигурировал в вайберовской периписке!!!
Одного только номера карты вроде как недостаточно для оплаты ?!
-
nuwanda
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 06.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему