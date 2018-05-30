Одного только номера карты вроде как недостаточно для оплаты ?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 11:53
Re: Приватбанк
Додано: Чет 31 тра, 2018 12:58
Почтомат
Сегодня в отделении на Шота Руставели, Киев, зеленый монстр категорически отказался открывать ячейку почтомата. Ни через QR-код, ни через чек терминал, ни даже через звонок на 3700. Итогом попыток стало обещание горячей линии "прислать мастера" для приведения тумбы в чувство. Номера заявки нет. Вместе с тем, на сайте перевозчика, доставка значится как "врученная". Есть нехорошее предчувствие, что посылку могут замутить...
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:44
Re: Приватбанк
Зав.отделения в курсе?
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29
Ни зав. отделением, ни кто-то другой из клерков открыть почтомат не в состоянии. Позвонил еще раз на 3700, соединили с экспертом по почтоматам, говорит, есть обращение по почтомату 00458 и в теч. трех р. дней его устранят, посылку, сказал, видит как находящуюся в ячейке.
Может и не замутят
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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