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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7620762176227623
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:53

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:И её номер фигурировал в вайберовской периписке!!!


Одного только номера карты вроде как недостаточно для оплаты ?!
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:58

Почтомат

Сегодня в отделении на Шота Руставели, Киев, зеленый монстр категорически отказался открывать ячейку почтомата. Ни через QR-код, ни через чек терминал, ни даже через звонок на 3700. Итогом попыток стало обещание горячей линии "прислать мастера" для приведения тумбы в чувство. Номера заявки нет. Вместе с тем, на сайте перевозчика, доставка значится как "врученная". Есть нехорошее предчувствие, что посылку могут замутить...
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:44

Re: Приватбанк

Зав.отделения в курсе?
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:29

  Lazer88 написав:Зав.отделения в курсе?

Ни зав. отделением, ни кто-то другой из клерков открыть почтомат не в состоянии. Позвонил еще раз на 3700, соединили с экспертом по почтоматам, говорит, есть обращение по почтомату 00458 и в теч. трех р. дней его устранят, посылку, сказал, видит как находящуюся в ячейке.
Может и не замутят :roll:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 05:44

В Запорожье в отделении Приват-Банка работал мошенник

Главный специалист по вопросам внутренней безопасности одного из отделений запорожских Приват-Банков вымогал деньги с клиентов. Об этом стало известно вчера, 31 мая.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, главный специалист по внутренней безопасности, настойчиво предлагал за определенное вознаграждение решить вопрос клиента о долговых обязательствам. Сотрудник банка обещал списать долги клиента перед ПАТ КБ”Приватбанк”.

Во время вчерашней спецоперации был зафиксирован факт передачи клиентом части суммы в размере 10 тыс. грн злоумышленнику.

В настоящий момент сотруднику банка предъявлено обвинение по ч.3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки). Санкция данной статьи предполагает от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком на 3 год, и конфискацию имущества.

Идет досудебное расследование проводятся следственные, и розыскные мероприятия.

https://subbota.ua/news/25843/v-zaporoz ... moshenniki
Гурман
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