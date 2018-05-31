Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:49

Дружина після того, як вкрали гаманець з кредиткою, 5 міс. не відновлювала кредитку. Вчора відновила і їй приліпили наліпку "5% (знижка) на всі покупки протягом місяця Карткою в магазинах протягом місяця 300 грн."

Вельми щедро, але нічого на сайті про щось таке не бачу.

Не так добре з грошима, як погано без них.