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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7621762276237624
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:51

Ой+
это индивидуальное предложение. не знаю как у вас но с той акцией что я сталкивался было ограничение - покупка должна быть от 100 грн и только в торговой сети.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:56

Re: Приватбанк

Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?
Востаннє редагувалось LEXX в П'ят 01 чер, 2018 11:32, всього редагувалось 1 раз.
LEXX
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:14

mephala Це важливо, якщо від 100, треба поточнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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