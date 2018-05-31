RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7621762276237624
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:51

Ой+
это индивидуальное предложение. не знаю как у вас но с той акцией что я сталкивался было ограничение - покупка должна быть от 100 грн и только в торговой сети.
mephala
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 07.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:56

Re: Приватбанк

Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?
Востаннє редагувалось LEXX в П'ят 01 чер, 2018 11:32, всього редагувалось 1 раз.
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 11.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:14

mephala Це важливо, якщо від 100, треба поточнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:53

  LEXX написав:Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?

через 5 дней после окончания будет пролонгация с +0,5%.
но надбавка только для гривни
Stringer
 
Повідомлень: 7611
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:22

  Stringer написав:
  LEXX написав:Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?

через 5 дней после окончания будет пролонгация с +0,5%.
но надбавка только для гривни


Дата открытия будет новая?
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 11.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:59

  LEXX написав:
  Stringer написав:
  LEXX написав:Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?

через 5 дней после окончания будет пролонгация с +0,5%.
но надбавка только для гривни


Дата открытия будет новая?
Совершенно верно .Поэтому вам необходимо взять калькулятор и посчитать соответственно от суммы Вашего вклада , что выгодней получить 0,5% годовых или потерять деньги за эти дни.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 29.11.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7621762276237624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Квесторе_поверніться, Вкладник-21 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4955)
01.06.2018 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.