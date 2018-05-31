Ой+
это индивидуальное предложение. не знаю как у вас но с той акцией что я сталкивался было ограничение - покупка должна быть от 100 грн и только в торговой сети.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:51
Ой+
это индивидуальное предложение. не знаю как у вас но с той акцией что я сталкивался было ограничение - покупка должна быть от 100 грн и только в торговой сети.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:56
Re: Приватбанк
Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?
Востаннє редагувалось LEXX в П'ят 01 чер, 2018 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:14
mephala Це важливо, якщо від 100, треба поточнити.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:53
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:22
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:59
Совершенно верно .Поэтому вам необходимо взять калькулятор и посчитать соответственно от суммы Вашего вклада , что выгодней получить 0,5% годовых или потерять деньги за эти дни.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:58
Re: Приватбанк
Якщо не змінювати суму вкладу, то мізерний сенс є тільки для шестимісячного вкладу, бо 12-місячний сам по собі не має сенсу. Але якщо планувати поповнення, то варіанти можливі різні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|