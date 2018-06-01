Кассандра написав:
Не надо ничего ждать. Вы можете на следующий день после даты окончания просто нажать кнопу "переоформить" и получить надбавку +0,5%. Правда она действует не для всех сроков. Если у вас было депо на 6 месяцев, то надбавку в этот день можно будет получить для 3-х и 12-ти месячных депо. Для оформления депо на 6 мес. надо будет сидеть на попе ровно эти несколько дней с минимальной %% ставкой, которая почти убивает весь смысл самой надбавки
Мне озвучили другую информацию.
Если самостоятельно переоформить после даты окончания 6 на 6 мес., то надбавка +0,5% будет...