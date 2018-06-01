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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7622762376247625
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:20

  Кассандра написав:
  LEXX написав:Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?

Не надо ничего ждать. Вы можете на следующий день после даты окончания просто нажать кнопу "переоформить" и получить надбавку +0,5%. Правда она действует не для всех сроков. Если у вас было депо на 6 месяцев, то надбавку в этот день можно будет получить для 3-х и 12-ти месячных депо. Для оформления депо на 6 мес. надо будет сидеть на попе ровно эти несколько дней с минимальной %% ставкой, которая почти убивает весь смысл самой надбавки :wink:


Мне озвучили другую информацию.
Если самостоятельно переоформить после даты окончания 6 на 6 мес., то надбавка +0,5% будет... :roll:
LEXX
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