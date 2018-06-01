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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7622762376247625 Додано: Суб 02 чер, 2018 10:20 Кассандра написав: LEXX написав: Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется? Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?

Не надо ничего ждать. Вы можете на следующий день после даты окончания просто нажать кнопу "переоформить" и получить надбавку +0,5%. Правда она действует не для всех сроков. Если у вас было депо на 6 месяцев, то надбавку в этот день можно будет получить для 3-х и 12-ти месячных депо. Для оформления депо на 6 мес. надо будет сидеть на попе ровно эти несколько дней с минимальной %% ставкой, которая почти убивает весь смысл самой надбавки Не надо ничего ждать. Вы можете на следующий день после даты окончания просто нажать кнопу "переоформить" и получить надбавку +0,5%. Правда она действует не для всех сроков. Если у вас было депо на 6 месяцев, то надбавку в этот день можно будет получить для 3-х и 12-ти месячных депо. Для оформления депо на 6 мес. надо будет сидеть на попе ровно эти несколько дней с минимальной %% ставкой, которая почти убивает весь смысл самой надбавки



Мне озвучили другую информацию.

Если самостоятельно переоформить после даты окончания 6 на 6 мес., то надбавка +0,5% будет... Мне озвучили другую информацию.Еслипосле даты окончания 6 на 6 мес., то надбавка +0,5% будет... LEXX

Повідомлень: 213 З нами з: 11.03.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 13:04 ROLF написав: 30.05 после 18ти вносил на приват вклад 200дол.через ТСО,операция успешна,на чеке баланс увеличен на 200дол.На эмейл сообщение -вклад пополнен..., Но в приват 24 баланс не изменился...,звонок на кал.:-пополнение вне опер. время...зачисление в течении суток....не вернулись.., 31го создаю заявку на возврат-ожидайте 1-7дней.Сегодня приходит СМС: в возврате средств отказано-тех.сбоя не выявлено....офигеть,правда через час перезвонила девочка и сказала что ,заявке передана выше и ожидайте...,извинялась,говорила что это было массово...и т.д.,через минут 15 и вклад пополнился.....А на ветке тишина...только у меня массовый сбой был?!))) 30.05 после 18ти вносил на приват вклад 200дол.через ТСО,операция успешна,на чеке баланс увеличен на 200дол.На эмейл сообщение -вклад пополнен..., Но в приват 24 баланс не изменился...,звонок на кал.:-пополнение вне опер. время...зачисление в течении суток....не вернулись.., 31го создаю заявку на возврат-ожидайте 1-7дней.Сегодня приходит СМС: в возврате средств отказано-тех.сбоя не выявлено....офигеть,правда через час перезвонила девочка и сказала что ,заявке передана выше и ожидайте...,извинялась,говорила что это было массово...и т.д.,через минут 15 и вклад пополнился.....А на ветке тишина...только у меня массовый сбой был?!)))

У меня была в апреле почти один в один аналогичная ситуация, включая то что тоже на промежуточном этапе сообщили, что в рассмотрении отказано, тех сбоев не выявлено (хотя сами же подтверждали, что по логам видят - деньги действительно вносились но на приват-вкладе их нет). Потом перезвонили и сказали что на ПВ зачислить не могут зачислили на карту. Пытался спрашивать о сори-бонусе - ведь они сорвали мне покупку на амазоне - оператор отморозилась. У меня была в апреле почти один в один аналогичная ситуация, включая то что тоже на промежуточном этапе сообщили, что в рассмотрении отказано, тех сбоев не выявлено (хотя сами же подтверждали, что по логам видят - деньги действительно вносились но на приват-вкладе их нет). Потом перезвонили и сказали что на ПВ зачислить не могут зачислили на карту. Пытался спрашивать о сори-бонусе - ведь они сорвали мне покупку на амазоне - оператор отморозилась. Flamingo

Повідомлень: 508 З нами з: 20.03.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7622762376247625 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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