LEXX написав:Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?
Не надо ничего ждать. Вы можете на следующий день после даты окончания просто нажать кнопу "переоформить" и получить надбавку +0,5%. Правда она действует не для всех сроков. Если у вас было депо на 6 месяцев, то надбавку в этот день можно будет получить для 3-х и 12-ти месячных депо. Для оформления депо на 6 мес. надо будет сидеть на попе ровно эти несколько дней с минимальной %% ставкой, которая почти убивает весь смысл самой надбавки
Мне озвучили другую информацию. Если самостоятельно переоформить после даты окончания 6 на 6 мес., то надбавка +0,5% будет...
ROLF написав:30.05 после 18ти вносил на приват вклад 200дол.через ТСО,операция успешна,на чеке баланс увеличен на 200дол.На эмейл сообщение -вклад пополнен..., Но в приват 24 баланс не изменился...,звонок на кал.:-пополнение вне опер. время...зачисление в течении суток....не вернулись.., 31го создаю заявку на возврат-ожидайте 1-7дней.Сегодня приходит СМС: в возврате средств отказано-тех.сбоя не выявлено....офигеть,правда через час перезвонила девочка и сказала что ,заявке передана выше и ожидайте...,извинялась,говорила что это было массово...и т.д.,через минут 15 и вклад пополнился.....А на ветке тишина...только у меня массовый сбой был?!)))
У меня была в апреле почти один в один аналогичная ситуация, включая то что тоже на промежуточном этапе сообщили, что в рассмотрении отказано, тех сбоев не выявлено (хотя сами же подтверждали, что по логам видят - деньги действительно вносились но на приват-вкладе их нет). Потом перезвонили и сказали что на ПВ зачислить не могут зачислили на карту. Пытался спрашивать о сори-бонусе - ведь они сорвали мне покупку на амазоне - оператор отморозилась.