Додано: Суб 02 чер, 2018 14:53

После неудачной попытки изъятия в четверг своей посылки из недр могучего железного ящика номер 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), #криворукігазди "фирмы обслуживающей почтоматы" (с) - клерк Привата) типа починили устройство, о чем мне было сообщено при помощи повторной смс от почтового оператора и человечьим голосом в телефонной трубке из приватовского КЦ. Однако, вечером пятницы, когда казалось, что уже ничто не предвещает беды и все заверения в работоспособности шайтан-машины были даны профильными специалистами, почтомат ВНЕЗАПНО (это сарказм, если что) вновь отказался извергнуть из своего железного нутра мою многострадальную посылку. Впрочем, справедливости ради следует отменить, что если в четверг, тупая железяка вообще не реагировала на попытки "специалиста по почтоматам" удаленно открыть ячейку, попутно терпеливо выслушивая в телефонном режиме все мои отзывы о работе их сервиса, то в пятницу, чудовище б-гопротивно щелкало, но магнит не отпускал дверцу ячейки, а отжать её физически с применением подручных средств в виде ножниц у нас с клерком Привата не получилось. Пятнадцатиминутные старания прогнозируемо закончились ничем, жадная коробка не поддалась, а на 3700 улетело очередное воззвание к "специалисту по почтоматам" с мольбой привести в чувство почтомат 00458 ибо нех@й. Огорчен весьма сим порочным явлениемТакіе дела, братія и сестры. А вы там как, да чего?