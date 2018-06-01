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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7622762376247625
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:20

  Кассандра написав:
  LEXX написав:Заканчивается депозит. Как получить надбавку +0,5% ? Несколько дней "сидеть на попе ровно"? Дата начала-окончания сдвинется?

Не надо ничего ждать. Вы можете на следующий день после даты окончания просто нажать кнопу "переоформить" и получить надбавку +0,5%. Правда она действует не для всех сроков. Если у вас было депо на 6 месяцев, то надбавку в этот день можно будет получить для 3-х и 12-ти месячных депо. Для оформления депо на 6 мес. надо будет сидеть на попе ровно эти несколько дней с минимальной %% ставкой, которая почти убивает весь смысл самой надбавки :wink:


Мне озвучили другую информацию.
Если самостоятельно переоформить после даты окончания 6 на 6 мес., то надбавка +0,5% будет... :roll:
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:04

  ROLF написав:30.05 после 18ти вносил на приват вклад 200дол.через ТСО,операция успешна,на чеке баланс увеличен на 200дол.На эмейл сообщение -вклад пополнен..., Но в приват 24 баланс не изменился...,звонок на кал.:-пополнение вне опер. время...зачисление в течении суток....не вернулись.., 31го создаю заявку на возврат-ожидайте 1-7дней.Сегодня приходит СМС: в возврате средств отказано-тех.сбоя не выявлено....офигеть,правда через час перезвонила девочка и сказала что ,заявке передана выше и ожидайте...,извинялась,говорила что это было массово...и т.д.,через минут 15 и вклад пополнился.....А на ветке тишина...только у меня массовый сбой был?!)))

У меня была в апреле почти один в один аналогичная ситуация, включая то что тоже на промежуточном этапе сообщили, что в рассмотрении отказано, тех сбоев не выявлено (хотя сами же подтверждали, что по логам видят - деньги действительно вносились но на приват-вкладе их нет). Потом перезвонили и сказали что на ПВ зачислить не могут зачислили на карту. Пытался спрашивать о сори-бонусе - ведь они сорвали мне покупку на амазоне - оператор отморозилась.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:53

Почтомат-2

После неудачной попытки изъятия в четверг своей посылки из недр могучего железного ящика номер 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), #криворукігазди "фирмы обслуживающей почтоматы" (с) - клерк Привата) типа починили устройство, о чем мне было сообщено при помощи повторной смс от почтового оператора и человечьим голосом в телефонной трубке из приватовского КЦ. Однако, вечером пятницы, когда казалось, что уже ничто не предвещает беды и все заверения в работоспособности шайтан-машины были даны профильными специалистами, почтомат ВНЕЗАПНО (это сарказм, если что) вновь отказался извергнуть из своего железного нутра мою многострадальную посылку. Впрочем, справедливости ради следует отменить, что если в четверг, тупая железяка вообще не реагировала на попытки "специалиста по почтоматам" удаленно открыть ячейку, попутно терпеливо выслушивая в телефонном режиме все мои отзывы о работе их сервиса, то в пятницу, чудовище б-гопротивно щелкало, но магнит не отпускал дверцу ячейки, а отжать её физически с применением подручных средств в виде ножниц у нас с клерком Привата не получилось. Пятнадцатиминутные старания прогнозируемо закончились ничем, жадная коробка не поддалась, а на 3700 улетело очередное воззвание к "специалисту по почтоматам" с мольбой привести в чувство почтомат 00458 ибо нех@й. Огорчен весьма сим порочным явлением :( Такіе дела, братія и сестры. А вы там как, да чего? :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:14

Re: Приватбанк

  Solar_simfi написав:с применением подручных средств в виде ножниц

Приходите с фомкой сл. раз :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:30

Re: Приватбанк

  Solar_simfi написав:Почтомат-2

дуже гарно і складно пишете!
прочитав із задоволенням :)
+50грн !
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greenozon
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