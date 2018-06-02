Додано: Суб 02 чер, 2018 22:16

Hella написав: Подскажите, пожалуйста. У меня заканчивается как раз годовой депозит, имеет смысл переложить только на пол года. Что стоит сделать в таком случае?

Разорвать и сделать новый? При переходе с 12 месяцев на 6 дополнительных 0,5% не будет, похоже. Подскажите, пожалуйста. У меня заканчивается как раз годовой депозит, имеет смысл переложить только на пол года. Что стоит сделать в таком случае?Разорвать и сделать новый? При переходе с 12 месяцев на 6 дополнительных 0,5% не будет, похоже.

На следующий день после даты окончания просто нажмите кнопку "переоформить", поверьте вы ничем не рискуететам будут все предложения, если будет предложение 6 мес, то выбирайте его смело и будет вам надбавка в 0,5% ( ну если конечно вы её ещё не использовали ранее. Ведь у вас мог быть 3-х месячный депо, по его окончанию вы продлили его уже как годовой с добавлением 0,5 %. В таком случае надбавки в 0,5 не будет - она даётся только один раз. Если предложения на 6 мес нет или надбавки нет, то просто вернитесь в меню депозита и просто разорвите его. Ну вот как то так