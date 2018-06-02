Додано: Нед 03 чер, 2018 17:37

Інкогніто Саме в час коли гроші лежать під 1 %? Не знаю. Краще якщо бажаєте збільшити суму то в період дії попереднього депо. Бо далі сума буде рахуватись на момент нової пролонгації, та якщо це менше 50 тис. грн., то це і буде обмежувати суму поповнень в подальшому.

Не так добре з грошима, як погано без них.