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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7623762476257626
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:16

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста. У меня заканчивается как раз годовой депозит, имеет смысл переложить только на пол года. Что стоит сделать в таком случае?
Разорвать и сделать новый? При переходе с 12 месяцев на 6 дополнительных 0,5% не будет, похоже.

На следующий день после даты окончания просто нажмите кнопку "переоформить", поверьте вы ничем не рискуете :wink: там будут все предложения, если будет предложение 6 мес, то выбирайте его смело и будет вам надбавка в 0,5% ( ну если конечно вы её ещё не использовали ранее. Ведь у вас мог быть 3-х месячный депо, по его окончанию вы продлили его уже как годовой с добавлением 0,5 %. В таком случае надбавки в 0,5 не будет - она даётся только один раз. Если предложения на 6 мес нет или надбавки нет, то просто вернитесь в меню депозита и просто разорвите его. Ну вот как то так :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:24

Кассандра Спасибо ). У меня в прошлый раз годовой продлился автоматом на тот же срок, было самое выгодное предложение. А сейчас я растерялась, что сделать :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:24

Re: Приватбанк

В період 5 днів, перед пролонгацією, можна поповнити депозит?
Ой+ написав:
  Дядя Дима написав:Поэтому вам необходимо взять калькулятор и посчитать соответственно от суммы Вашего вклада , что выгодней получить 0,5% годовых или потерять деньги за эти дни.


Якщо не змінювати суму вкладу, то мізерний сенс є тільки для шестимісячного вкладу, бо 12-місячний сам по собі не має сенсу. Але якщо планувати поповнення, то варіанти можливі різні.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:37

Інкогніто Саме в час коли гроші лежать під 1 %? Не знаю. Краще якщо бажаєте збільшити суму то в період дії попереднього депо. Бо далі сума буде рахуватись на момент нової пролонгації, та якщо це менше 50 тис. грн., то це і буде обмежувати суму поповнень в подальшому.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:05

Подскажите, СЭП в П24 за 3 грн только с карты для выплат идет? С Универсальной не прокатит?
ishvara
 
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ishvara +1% со своих или +4% с кредитных.
lubarec
 
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Re: Приватбанк

Банк відкриває 2620? без картки
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 02:15

babka_v_kedax відкриває
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-VICTOR-
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  #<1 ... 7623762476257626
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