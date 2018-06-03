Пока закон под это не подписан, все по-старому.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:18
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13
нагадайте посилання на не-підписаний президентом закон! (і ним же ініційований!)
+50грн !
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:52
Если открыл депозит с пополнением, когда первый раз можно его пополнить? Через месяц или можно хоть на следующий день?
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:53
На сл. день в пределах текущего месяца, до суммы открытия... т.е. мона удвоить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54
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