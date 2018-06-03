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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7624762576267627
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:18

  Gippo написав:Тризуб
А разве вклады Привата гарантируются Фондом? Где-то читал ,что покрывается государством вся сумма вклада. Так-нет?

Пока закон под это не подписан, все по-старому.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13

нагадайте посилання на не-підписаний президентом закон! (і ним же ініційований!)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:52

Если открыл депозит с пополнением, когда первый раз можно его пополнить? Через месяц или можно хоть на следующий день?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:53

  Gippo написав:Если открыл депозит с пополнением, когда первый раз можно его пополнить? Через месяц или можно хоть на следующий день?

На сл. день в пределах текущего месяца, до суммы открытия... т.е. мона удвоить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54

  Gippo написав:Если открыл депозит с пополнением, когда первый раз можно его пополнить? Через месяц или можно хоть на следующий день?

На следующий день
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54

  greenozon написав:нагадайте посилання на не-підписаний президентом закон! (і ним же ініційований!)

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:56

  -VICTOR- написав:babka_v_kedax відкриває

а тарифи десь можливо найти?
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