Пока закон под это не подписан, все по-старому.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:18
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13
нагадайте посилання на не-підписаний президентом закон! (і ним же ініційований!)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:52
Если открыл депозит с пополнением, когда первый раз можно его пополнить? Через месяц или можно хоть на следующий день?
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:53
На сл. день в пределах текущего месяца, до суммы открытия... т.е. мона удвоить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:54
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Додано: Пон 04 чер, 2018 12:12
Спрашивать за гарантии для гос банков и после этого размещать в них средства, что под фонд, что выше фонда - это все равно что садиться в ракету без спускаемого аппарата.
Если доверяете государству - какая разница фонд или 10 фондов, а если нет, то как можно нести хоть 100 грн.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:46
@vollena71
дякую
22.12.2016 Закон направлено на підпис Президенту
22.12.2016 Закон підписано Головою Верховної Ради України
20.12.2016 Закон прийнято
....19.12.2016 Визначено Президентом як невідкладний
+50грн !
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:03
Курьера найти и колесовать, собаку
... делайте хоть что-нибудь!
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