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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7625762676277628
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31

Почтомат-3

Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.
Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.
Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-богом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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