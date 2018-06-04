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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7625762676277628 Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31 Почтомат-3

Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.

Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу. Solar_simfi

Повідомлень: 1995 З нами з: 10.08.11 Подякував: 25 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57 Re: Приватбанк Ой+ написав: Інкогніто Саме в час коли гроші лежать під 1 %? Не знаю. Краще якщо бажаєте збільшити суму то в період дії попереднього депо. Бо далі сума буде рахуватись на момент нової пролонгації, та якщо це менше 50 тис. грн., то це і буде обмежувати суму поповнень в подальшому. Суть в пополнении 2-х гривневого столба суммой до 50 тыс. Суть в пополнении 2-х гривневого столба суммой до 50 тыс. Інкогніто

Повідомлень: 1000 З нами з: 04.09.10 Подякував: 104 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 21:01 Re: Приватбанк Solar_simfi написав: Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.

Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.

Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь Готов придти к отделению на флешмоб. Готов захватить инструмент. Готов придти к отделению на флешмоб. Готов захватить инструмент. Інкогніто

Повідомлень: 1000 З нами з: 04.09.10 Подякував: 104 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 22:41 Інкогніто написав: Solar_simfi написав: Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.

Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.

Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь Готов придти к отделению на флешмоб. Готов захватить инструмент. Готов придти к отделению на флешмоб. Готов захватить инструмент.

Интересно, там срок хранения 5 р. дней или больше? Может посылку уже того отправили обратно, а вы чужую забрать хотите вот и не отдает Интересно, там срок хранения 5 р. дней или больше? Может посылку уже того отправили обратно, а вы чужую забрать хотите вот и не отдает ol_zy

Повідомлень: 4408 З нами з: 20.01.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 23:53 Re: Приватбанк ..это не повесть о почтовых услугах....эттто триллер какой то Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6747 З нами з: 15.08.12 Подякував: 365 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 23:54 babka_v_kedax написав: -VICTOR- написав: babka_v_kedax відкриває відкриває

а тарифи десь можливо найти? а тарифи десь можливо найти?

та що там шукати ? тарифи УНІ та що там шукати ? тарифи УНІ Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6747 З нами з: 15.08.12 Подякував: 365 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 чер, 2018 06:57 Re: Приватбанк Доброе утро! Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты и что и когда мне надо нажать,чтобы депозит не пролонгировался и сбросился на кдв? Спасибо! bub-har Повідомлень: 1137 З нами з: 13.07.16 Подякував: 337 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7625762676277628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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