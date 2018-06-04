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  #<1 ... 7626762776287629>
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:31

Почтомат-3

Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.
Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.
Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57

Re: Приватбанк

Ой+ написав:Інкогніто Саме в час коли гроші лежать під 1 %? Не знаю. Краще якщо бажаєте збільшити суму то в період дії попереднього депо. Бо далі сума буде рахуватись на момент нової пролонгації, та якщо це менше 50 тис. грн., то це і буде обмежувати суму поповнень в подальшому.
Суть в пополнении 2-х гривневого столба суммой до 50 тыс.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:01

Re: Приватбанк

Solar_simfi написав:Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.
Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.
Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь :)
Готов придти к отделению на флешмоб. Готов захватить инструмент.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:41

  Інкогніто написав:
Solar_simfi написав:Третий рабочий день пытаюсь изъять из чрева бездушной металлической тумбы мою честно оплаченную заокеанскую посылку. Как может догадаться внимательный читатель, третья попытка оказалась успешной ровно настолько, насколько были успешными две предыдущие. Приватовские #криворукігазди, естественно ничего чинить даже и не пробовали, а "специлисты по почтоматам", функционирующие в контакт-центре этого, с позволения сказать, банка, без тени сомнения в ответ на мой вопрос об исправности почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели), бодро рапортовали о его всенепременнейшей работоспособности. Увы, суровая проза реальности в очередной раз разбила сладкую лирику приватовских клерков. Наглый зеленый монстр издевательски щелкая и несколько приотжимая магнит, примерно на толщину в две кредитки, намекал мне на наличие искомого вожделенного желанного предмета, сокрытого во его чреве, но отдавать мне ничего этот металлический Антихрист явно не собирался.
Осеня себя крестным знаменіем да выругавшись изрядно, пришлось снова мне звонить "специалисту по почтоматам" с увещеваниями, что я-то человек, несомненно пропащий и вскорости без сомнения снизойду прямиком во адЪ, но посылочку Христа ради, прошу вернуть. Но #криворукігазди, к сожалению имеют свое видение этого вопроса. Второй по счету визит "мастера по почтоматам из обслуживающей фирмы" назначен аж на 7 июня, т.е. в этот день исполнится ровно неделя моим попыткам забрать свое, нажитое непосильным трудом добро, из нутрища этого бесовского аппарата. Самое характерное во всей этой истории заключается в том, что из благословенных Соединенных Штатов посылка была доставлена перевозчиком за 8 дней (22 - 30 мая), а отечественные #криворукігазди героически сражаются с вышедшим из повиновения устройством минимум неделю просто для того, чтобы его открыть.
Так что, братія и сестры, заклинаю вас и Христом-б-гом молю, избегайте вы этих машин, ибо все это от Сатаны идет, доставляйте ваши посылочки христолюбивыми курьерами на самоходных повозках, а б-гопротивные все эти почтоматы обходите дорогою десятою. Свят-свят, храни вас Г-дь :)
Готов придти к отделению на флешмоб. Готов захватить инструмент.

Интересно, там срок хранения 5 р. дней или больше? Может посылку уже того отправили обратно, а вы чужую забрать хотите вот и не отдает :mrgreen:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:53

Re: Приватбанк

..это не повесть о почтовых услугах....эттто триллер какой то :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:54

  babka_v_kedax написав:
  -VICTOR- написав:babka_v_kedax відкриває

а тарифи десь можливо найти?

та що там шукати ? тарифи УНІ :wink:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 06:57

Re: Приватбанк

Доброе утро! Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты и что и когда мне надо нажать,чтобы депозит не пролонгировался и сбросился на кдв? Спасибо!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:34

[quote="4380074:ol_zy"
Интересно, там срок хранения 5 р. дней или больше? Может посылку уже того отправили обратно, а вы чужую забрать хотите вот и не отдает :mrgreen:[/quote]
Бесплатный срок хранения 5 дней, платный, кажется, месяц. Но в таких ситуациях, пять дней каждый раз обнуляются и приходят новые смс о доставке, с которых начинается отсчет новых пяти дней.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:40

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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:03

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.

Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
MASolomko
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