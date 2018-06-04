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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7626762776287629
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:19

  MASolomko написав:
  bub-har написав:Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.

Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
Спасибо! Значит можно открыть месячный стандарт в гривне с интернет карты! Напишите пжл.что нужно нажимать,чтобы депозит не дай Бог не пролонгировался и упал на кдв? Просто никогда не сталкивался с таким!
bub-har
 
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