MASolomko написав: bub-har написав:
Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.
Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
Спасибо! Значит можно открыть месячный стандарт в гривне с интернет карты! Напишите пжл.что нужно нажимать,чтобы депозит не дай Бог не пролонгировался и упал на кдв? Просто никогда не сталкивался с таким!