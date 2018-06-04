bub-har написав:Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.
Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
Спасибо! Значит можно открыть месячный стандарт в гривне с интернет карты! Напишите пжл.что нужно нажимать,чтобы депозит не дай Бог не пролонгировался и упал на кдв? Просто никогда не сталкивался с таким!
bub-har написав:Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.
Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
Спасибо! Значит можно открыть месячный стандарт в гривне с интернет карты! Напишите пжл.что нужно нажимать,чтобы депозит не дай Бог не пролонгировался и упал на кдв? Просто никогда не сталкивался с таким!
Через місяць +(1-3) дні в Приват24 з 8-30 депо слід розірвати на КДВ.
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