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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7626762776287629
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:19

  MASolomko написав:
  bub-har написав:Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.

Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
Спасибо! Значит можно открыть месячный стандарт в гривне с интернет карты! Напишите пжл.что нужно нажимать,чтобы депозит не дай Бог не пролонгировался и упал на кдв? Просто никогда не сталкивался с таким!
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Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:26

  bub-har написав:
  MASolomko написав:
  bub-har написав:Подскажите пжл,можно ли в п24 открыть вклад "стандарт"в гривне на 1мес. с гривневой интернет карты...
Оформил недавно такой же депозит с гривневой Уни. Сумма на депозит зачислилась без комиссии.

Для виртуальных интернет-карт тарифы аналогичны карте Уни, т. е. тоже пополнится без комиссии.
Спасибо! Значит можно открыть месячный стандарт в гривне с интернет карты! Напишите пжл.что нужно нажимать,чтобы депозит не дай Бог не пролонгировался и упал на кдв? Просто никогда не сталкивался с таким!

Через місяць +(1-3) дні в Приват24 з 8-30 депо слід розірвати на КДВ.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:32

  greenozon написав:
https://promos.privatbank.ua/ua/cashback-z-apple-pay

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Даже 1% по Визе куда интересней, чем жалкие 40 грн по яблофонам.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:34

Re: Приватбанк

  wig написав:Даже 1% по Визе куда интересней


це для забугорья... (

З 01.06.2018 до 31.08.2018 розраховуйтесь карткою Універсальна Visa Gold чи карткою Універсальна Visa Gold з фото від ПриватБанку у POS-терміналах за кордоном, та отримуйте cashback 1% за кожні витрачені 100 доларів (еквівалент).
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:46

  greenozon написав:це для забугорья... (

Ну так. По валютной карте где еще кышмиш? Только Вика, но у нее до 3% за конвертацию.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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  #<1 ... 7626762776287629
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