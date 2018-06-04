Stringer написав:Сержик написав:Подскажите, пожалуйста. Скоро должны зайти деньги из "ВТБ Банка" - SWIFT на свой же текущий счет (если кто не знает - перевод делается за средства самого "ВТБ Банка" в связи с ликвидацией отделений). Мне - доллар, родственнице - гривна.
Насколько я понимаю, зачисление бесплатное, но снятие будет с %?
Какой самый простой способ избежать процентов - открыть депозит на 1 месяц и потом забрать всю сумму?
Есть ли варианты прокрутить деньги через "Приват-вклад" и снять через пару дней?
депозиты в долларе минимум 3 месяца
Чего ето, на 1 месяц есть обычный стандарт под 1%.