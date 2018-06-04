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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7627762876297630
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:06

  Stringer написав:
  Сержик написав:Подскажите, пожалуйста. Скоро должны зайти деньги из "ВТБ Банка" - SWIFT на свой же текущий счет (если кто не знает - перевод делается за средства самого "ВТБ Банка" в связи с ликвидацией отделений). Мне - доллар, родственнице - гривна.

Насколько я понимаю, зачисление бесплатное, но снятие будет с %?

Какой самый простой способ избежать процентов - открыть депозит на 1 месяц и потом забрать всю сумму?

Есть ли варианты прокрутить деньги через "Приват-вклад" и снять через пару дней?

депозиты в долларе минимум 3 месяца

Чего ето, на 1 месяц есть обычный стандарт под 1%.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:59

  wig написав:
  greenozon написав:це для забугорья... (

Ну так. По валютной карте где еще кышмиш? Только Вика, но у нее до 3% за конвертацию.

а не проще платить гривневой картой за бугром? с грейсом и кишмишом?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:08

Re: Приватбанк

Менял сегодня Универсальную голд по сроку. Была виза с чипом, дали мастер без чипа. Сказали с чипом- только именная с фото за 150 грн, а мгновенных с чипом теперь не дают. Дополнительную карту на имя жены тоже можно только к той, шо за 150 грн, а к безымянной нельзя. Надурили, или действительно такие покращення?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:33

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:только именная с фото за 150 грн

щось дорого
наче ж по 100 були недавно?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:38

  Ferlakur написав:Менял сегодня Универсальную голд по сроку. ...дали мастер без чипа. ...мгновенных с чипом теперь не дают.
Нет.
В Киеве и области выдают карты для выплат мгновенного выпуска с чипом и бесконтактом. Уни только с магнитной лентой.

  Ferlakur написав:Дополнительную карту на имя жены тоже можно только к той, шо за 150 грн, а к безымянной нельзя.
В декабре можно было привязать платную на доверенное лицо к мгновенной карте владельца.
Делал сам через сайт заказа карт. Достаточно, чтобы банк имел по обоим данные в базе.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:46

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:только именная с фото за 150 грн

щось дорого
наче ж по 100 були недавно?

На сайте пишут, обычная 100, голд- 150.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 7627762876297630
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