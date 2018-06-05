Сегодня, 06.06.2018 в системе Приват24 я узнала о списании 100 грн 19.05 на пополнение мобильного телефона по регулярному платежу. Я данный платеж не создавала и сотрудников банка не просила. Последний раз я посещала отделение банка 14.05 вместе с мужем, обслуживание было ужасное, о чем была поставлена соответствующая оценка. Сотрудник Приватбанка самовольно, без моего разрешения или просьбы, не ставя меня в известность 18.05 создал регулярный платеж на 100 грн на пополнение мобильного, который я не собиралась пополнять по личным причинам. Требую провести расследование, наказать виновных в самоуправстве, отменить регулярный платеж и вернуть списанные средства.
Эта история моей жены. В приват24 заходит раз в полгода. Хорошо, что это произошло именно сейчас, пока списался только один платеж и в счет личных средств. Думаю, это месть той хамской сотрудницы, что обслуживала в последнее посещение. Как думаете, есть надежда вернуть 100грн и наказать виновных?
Ха, сейчас посмотрел в приват24 внимательнее - платеж был создан 18.05, а 22.05 приостановлен сотрудником банка. Т.е. мои счета у них под контролем.
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Позвонила мне барышня с 063-ху7-54-16, представилась сотрудницей Привата. Предложила установить кредитный лимит на мою карту в размере 10000 грн. У меня личная виза-голд, полученная (и потом переоформленная) много лет назад и на ней никогда не было никакого кредитного лимита.
Вопрос, это агрессивный маркетинг Привата или новая схема мошенников?
Подолянин написав:Позвонила мне барышня с 063-ху7-54-16, представилась сотрудницей Привата. Предложила установить кредитный лимит на мою карту в размере 10000 грн. У меня личная виза-голд, полученная (и потом переоформленная) много лет назад и на ней никогда не было никакого кредитного лимита.
Вопрос, это агрессивный маркетинг Привата или новая схема мошенников?
Скорее всего второе и схема далеко не новая. Причём работают внаглую, даже если клиент отказывается от увеличения кредлимита, то предлагают "оформить отказ" от него. Ну а дальше по шаблону. Д.Р., кодовое слово, CVV, пароль из смс и т.д.
Подолянин написав:Позвонила мне барышня с 063-ху7-54-16, представилась сотрудницей Привата. Предложила установить кредитный лимит на мою карту в размере 10000 грн. У меня личная виза-голд, полученная (и потом переоформленная) много лет назад и на ней никогда не было никакого кредитного лимита.
Вопрос, это агрессивный маркетинг Привата или новая схема мошенников?
Смотря какие вопросы она Вам задавала... Социальная инженерия - очень благодарная тема.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html