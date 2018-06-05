Додано: Сер 06 чер, 2018 11:48

Сегодня, 06.06.2018 в системе Приват24 я узнала о списании 100 грн 19.05 на пополнение мобильного телефона по регулярному платежу.

Я данный платеж не создавала и сотрудников банка не просила.

Последний раз я посещала отделение банка 14.05 вместе с мужем, обслуживание было ужасное, о чем была поставлена соответствующая оценка.

Сотрудник Приватбанка самовольно, без моего разрешения или просьбы, не ставя меня в известность 18.05 создал регулярный платеж на 100 грн

на пополнение мобильного, который я не собиралась пополнять по личным причинам.

Требую провести расследование, наказать виновных в самоуправстве, отменить регулярный платеж и вернуть списанные средства.

Эта история моей жены. В приват24 заходит раз в полгода. Хорошо, что это произошло именно сейчас, пока списался только один платеж и в счет личных средств. Думаю, это месть той хамской сотрудницы, что обслуживала в последнее посещение.Как думаете, есть надежда вернуть 100грн и наказать виновных?Ха, сейчас посмотрел в приват24 внимательнее - платеж был создан 18.05, а 22.05 приостановлен сотрудником банка. Т.е. мои счета у них под контролем.