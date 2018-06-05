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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7628762976307631
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:22

  MASolomko написав:
  Искатель написав:где зарегистрироваться) в "Программе вознаграждений МС"?
Получить золотую карту, регистрация пройдет автоматически на протяжении недели.

Сбор баллов осуществляется при покупке во всех зарубежных магазинах или акционных магазинах/точках на территории Украины (список акций доступен на этой странице).

ps Правда баллов много обычному клиенту насобирать сильно не получится. :-\

А можно одновременно принимать участие в Mastercard rewards и Mastercard bilshe?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:41

  Ferlakur написав:А можно одновременно принимать участие в Mastercard rewards и Mastercard bilshe?

Запросто. При этом, если платишь за трамвай, баллы Бильше начисляются независимо от суммы! Правда, выхлопу от обеих этих программ, и на 1% не будет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:48

Внимание! Несанкционированно списывают средства с карт!

Сегодня, 06.06.2018 в системе Приват24 я узнала о списании 100 грн 19.05 на пополнение мобильного телефона по регулярному платежу.
Я данный платеж не создавала и сотрудников банка не просила.
Последний раз я посещала отделение банка 14.05 вместе с мужем, обслуживание было ужасное, о чем была поставлена соответствующая оценка.
Сотрудник Приватбанка самовольно, без моего разрешения или просьбы, не ставя меня в известность 18.05 создал регулярный платеж на 100 грн
на пополнение мобильного, который я не собиралась пополнять по личным причинам.
Требую провести расследование, наказать виновных в самоуправстве, отменить регулярный платеж и вернуть списанные средства.


Эта история моей жены. В приват24 заходит раз в полгода. Хорошо, что это произошло именно сейчас, пока списался только один платеж и в счет личных средств. Думаю, это месть той хамской сотрудницы, что обслуживала в последнее посещение.
Как думаете, есть надежда вернуть 100грн и наказать виновных?

Ха, сейчас посмотрел в приват24 внимательнее - платеж был создан 18.05, а 22.05 приостановлен сотрудником банка. Т.е. мои счета у них под контролем.
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toleranza
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:28

Позвонила мне барышня с 063-ху7-54-16, представилась сотрудницей Привата.
Предложила установить кредитный лимит на мою карту в размере 10000 грн.
У меня личная виза-голд, полученная (и потом переоформленная) много лет назад и на ней никогда не было никакого кредитного лимита.

Вопрос, это агрессивный маркетинг Привата или новая схема мошенников?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:57

  Подолянин написав:Позвонила мне барышня с 063-ху7-54-16, представилась сотрудницей Привата.
Предложила установить кредитный лимит на мою карту в размере 10000 грн.
У меня личная виза-голд, полученная (и потом переоформленная) много лет назад и на ней никогда не было никакого кредитного лимита.

Вопрос, это агрессивный маркетинг Привата или новая схема мошенников?


Скорее всего второе и схема далеко не новая.
Причём работают внаглую, даже если клиент отказывается от увеличения кредлимита, то предлагают "оформить отказ" от него. Ну а дальше по шаблону. Д.Р., кодовое слово, CVV, пароль из смс и т.д.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:01

  Подолянин написав:Позвонила мне барышня с 063-ху7-54-16, представилась сотрудницей Привата.
Предложила установить кредитный лимит на мою карту в размере 10000 грн.
У меня личная виза-голд, полученная (и потом переоформленная) много лет назад и на ней никогда не было никакого кредитного лимита.

Вопрос, это агрессивный маркетинг Привата или новая схема мошенников?


Смотря какие вопросы она Вам задавала... Социальная инженерия - очень благодарная тема.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:32

Re: Приватбанк

  Sergion написав:До 21.06.2018 Вам возвращается 5% от суммы каждой покупки по карте.


Підвалило щастя. В мене щось подібне на 1 міс. на покупки в магазинах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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