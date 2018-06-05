RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7629763076317632
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:57

В киеве шаровые голды с чипом и пейпасом брал и уни и кдв, что пришли в отделения под метроакцию. Щас может и закончились.
demichh
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 09.12.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:13

В Киеве киберполиция задержала мошенников по просьбе ПриватБанка.
5 июня в рамках уголовного дела о преступлениях в сфере платежных систем, сотрудники киберполиции провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых в мошенничестве на территории Киева. Уголовное дело было инициировано по просьбе ПриватБанка, сообщает пресс-служба финучреждения. "По итогам обысков изъято большое количество устройств для несанкционированного считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали свое мошенническое оборудование, а также приборы для изготовления поддельных банковских карт", - говорится в сообщении. Также полиция изъяла более 500 пластиковых карт с магнитной полосой, включая "белый пластик", куда, как предполагается, преступники записывали скомпрометированную банковскую информацию, компьютерную технику и деньги. Отмечается, что сейчас правоохранителями принимаются меры по подготовке ходатайств об избрании меры пресечения фигурантам и объявлению подозрений в совершении ими тяжких преступлений.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2175
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7629763076317632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, melkh, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.