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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:57
В киеве шаровые голды с чипом и пейпасом брал и уни и кдв, что пришли в отделения под метроакцию. Щас может и закончились.
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:13
В Киеве киберполиция задержала мошенников по просьбе ПриватБанка.
5 июня в рамках уголовного дела о преступлениях в сфере платежных систем, сотрудники киберполиции провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых в мошенничестве на территории Киева. Уголовное дело было инициировано по просьбе ПриватБанка, сообщает пресс-служба финучреждения. "По итогам обысков изъято большое количество устройств для несанкционированного считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали свое мошенническое оборудование, а также приборы для изготовления поддельных банковских карт", - говорится в сообщении. Также полиция изъяла более 500 пластиковых карт с магнитной полосой, включая "белый пластик", куда, как предполагается, преступники записывали скомпрометированную банковскую информацию, компьютерную технику и деньги. Отмечается, что сейчас правоохранителями принимаются меры по подготовке ходатайств об избрании меры пресечения фигурантам и объявлению подозрений в совершении ими тяжких преступлений.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:03
строк дії не дії картки
Якщо картка універсальна закінчилась (05/18) чи можна на неї зараз в червні через Приват24 перерахувати грошенята ?
Картка в П24 світиться, поки що не видалена..
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:07
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:12
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:14
Вы спрашивали смогу ли зачислить НА закончившуюся карту в п24. При чем здесь терминалы и офлайн?
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:16
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:29
Re: Приватбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:53
Однажды я зачислил евровый столб на закончившуюся кдв, открыть с неё новый столб не получилось, пришлось открывать интернетку и переводить деньги на неё, которые потом зависли до понедельника, да ещё и снялась комиссия 1% за перевод, так как банк не знал ещё что интернетка это интернетка, так как не прогрузилась полностью в систему.
Короче геморрой поимел, но зачислился депозит на карту без вопросов.
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