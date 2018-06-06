|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:57
Вопрос по депозиту:
вчера закончился Стандарт срочный, пошел отсчет 3х дней до продления
Был на 1 год, хочу Стандарт срочный на 6 мес. При нажатии кнопки Переоформление будет ли надбавка 0,5%?
Судя из нажатия кнопки не будет: b.radikal.ru/b33/1806/ac/90e5ccdd0505.jpg
Как сделать чтоб была надбавка? Надо чтоб он сам через 3 дня продлился? Или всеравно не будет?
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:27
Sergion написав:
Вопрос по депозиту:
вчера закончился Стандарт срочный, пошел отсчет 3х дней до продления
Был на 1 год, хочу Стандарт срочный на 6 мес. При нажатии кнопки Переоформление будет ли надбавка 0,5%?
Судя из нажатия кнопки не будет: b.radikal.ru/b33/1806/ac/90e5ccdd0505.jpg
Как сделать чтоб была надбавка? Надо чтоб он сам через 3 дня продлился? Или всеравно не будет?
Через 3 дня он продлится с надбавкой. Но на год. Продлить с надбавкой и уменьшением срока ПБ не дает. Только либо с увеличением, либо на аналогичный тому что был.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:29
Не могу дозвониться на 3700! Подскажите пжл.если я открою стандарт на месяц с интернет карты (как я понял без комис),то пополнение в течении месяца на сумму открытия с интернет карты будет тоже без комис? Спасибо!
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1140
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:57
bub-har написав:
Не могу дозвониться на 3700! Подскажите пжл.если я открою стандарт на месяц с интернет карты (как я понял без комис),то пополнение в течении месяца на сумму открытия с интернет карты будет тоже без комис? Спасибо!
Все верно. Более того пополнив депозит на сумму открытия в текущем месяце вы также можете пополнить его еще раз на эту же сумму с первого числа следующего месяца до даты его окончания. То есть фактически месячный депо можно пополнить на сумму открытия дважды - один раз в месяце открытия депо и один раз в месяце его окончания
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:12
bub-har написав:
Не могу дозвониться на 3700!
Кстати жаловались уже, что если звонить на 3700 с однотипными вопросами, то на какое-то время возможность дозвониться пропадает.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8350
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14
WachtAmRhein написав: bub-har написав:
Не могу дозвониться на 3700!
Кстати жаловались уже, что если звонить на 3700 с однотипными вопросами, то на какое-то время возможность дозвониться пропадает.
Ха-ха(очень смешно) P.s Сегодня всё таки дозвонился и мне стало очень грустно за кц привата!
-
bub-har
-
-
- Повідомлень: 1140
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|