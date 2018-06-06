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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7630763176327633
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:57

Вопрос по депозиту:
вчера закончился Стандарт срочный, пошел отсчет 3х дней до продления
Был на 1 год, хочу Стандарт срочный на 6 мес. При нажатии кнопки Переоформление будет ли надбавка 0,5%?
Судя из нажатия кнопки не будет: b.radikal.ru/b33/1806/ac/90e5ccdd0505.jpg
Как сделать чтоб была надбавка? Надо чтоб он сам через 3 дня продлился? Или всеравно не будет?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:27

  Sergion написав:Вопрос по депозиту:
вчера закончился Стандарт срочный, пошел отсчет 3х дней до продления
Был на 1 год, хочу Стандарт срочный на 6 мес. При нажатии кнопки Переоформление будет ли надбавка 0,5%?
Судя из нажатия кнопки не будет: b.radikal.ru/b33/1806/ac/90e5ccdd0505.jpg
Как сделать чтоб была надбавка? Надо чтоб он сам через 3 дня продлился? Или всеравно не будет?

Через 3 дня он продлится с надбавкой. Но на год. Продлить с надбавкой и уменьшением срока ПБ не дает. Только либо с увеличением, либо на аналогичный тому что был.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:29

Re: Приватбанк

Не могу дозвониться на 3700! Подскажите пжл.если я открою стандарт на месяц с интернет карты (как я понял без комис),то пополнение в течении месяца на сумму открытия с интернет карты будет тоже без комис? Спасибо!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:57

  bub-har написав:Не могу дозвониться на 3700! Подскажите пжл.если я открою стандарт на месяц с интернет карты (как я понял без комис),то пополнение в течении месяца на сумму открытия с интернет карты будет тоже без комис? Спасибо!

Все верно. Более того пополнив депозит на сумму открытия в текущем месяце вы также можете пополнить его еще раз на эту же сумму с первого числа следующего месяца до даты его окончания. То есть фактически месячный депо можно пополнить на сумму открытия дважды - один раз в месяце открытия депо и один раз в месяце его окончания
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:12

  bub-har написав:Не могу дозвониться на 3700!


Кстати жаловались уже, что если звонить на 3700 с однотипными вопросами, то на какое-то время возможность дозвониться пропадает.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14

  WachtAmRhein написав:
  bub-har написав:Не могу дозвониться на 3700!


Кстати жаловались уже, что если звонить на 3700 с однотипными вопросами, то на какое-то время возможность дозвониться пропадает.
Ха-ха(очень смешно) P.s Сегодня всё таки дозвонился и мне стало очень грустно за кц привата!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:10

3700 не работает?
Круглосуточный телефон поддержки владельцев карт класса GOLD 0-800-504-707 тоже не работает.
Приватбанк в отпуске?
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:10

Почтомат-4

Вопрошал сегодня приватовских иродов, в указанную самими иродами дату, о готовности к работе почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели). По состоянию на вторую половину дня 7 июня, сегодня в дату ожидаемого визита специального обученного человека (очередная, вторая заявка на визит этого уважаемого, бесспорно высококвалифицированного специалиста была подана в понедельник 4 июня) никаких работ по приведению металлической тумбы во вменяемое состояние не проводилось. Итого, шестой рабочий день, или ровно одна календарная неделя, как #криворукігазди из Приватбанка не могут выдать посылку, которая, напомню, приехала аж из самого NY всего за 8 календарных дней. Качеством работы банка, бесспорно, удовлетворен, поставлю в опросе твердую 5!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:35

  TDK написав:3700 не работает?
Круглосуточный телефон поддержки владельцев карт класса GOLD 0-800-504-707 тоже не работает.
Приватбанк в отпуске?


по голді відповіли зразу
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:57

  Ferlakur написав:Менял сегодня Универсальную голд по сроку. Была виза с чипом, дали мастер без чипа. Сказали с чипом- только именная с фото за 150 грн, а мгновенных с чипом теперь не дают. Дополнительную карту на имя жены тоже можно только к той, шо за 150 грн, а к безымянной нельзя. Надурили, или действительно такие покращення?


допку можно неименную делать - пусть не гонят пургу.
насчет мгновеннок - да - чипованных нет.
допку на себя нельзя делать неименной, а на 3-е лицо можно.
если хотите шаровую допку закажите карту с индизайном - там есть некоторые бесплатные типа патриотические
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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