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Приватбанк
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:57
Вопрос по депозиту:
вчера закончился Стандарт срочный, пошел отсчет 3х дней до продления
Был на 1 год, хочу Стандарт срочный на 6 мес. При нажатии кнопки Переоформление будет ли надбавка 0,5%?
Судя из нажатия кнопки не будет: b.radikal.ru/b33/1806/ac/90e5ccdd0505.jpg
Как сделать чтоб была надбавка? Надо чтоб он сам через 3 дня продлился? Или всеравно не будет?
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Sergion
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:27
Sergion написав:
Вопрос по депозиту:
вчера закончился Стандарт срочный, пошел отсчет 3х дней до продления
Был на 1 год, хочу Стандарт срочный на 6 мес. При нажатии кнопки Переоформление будет ли надбавка 0,5%?
Судя из нажатия кнопки не будет: b.radikal.ru/b33/1806/ac/90e5ccdd0505.jpg
Как сделать чтоб была надбавка? Надо чтоб он сам через 3 дня продлился? Или всеравно не будет?
Через 3 дня он продлится с надбавкой. Но на год. Продлить с надбавкой и уменьшением срока ПБ не дает. Только либо с увеличением, либо на аналогичный тому что был.
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Flamingo
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:29
Не могу дозвониться на 3700! Подскажите пжл.если я открою стандарт на месяц с интернет карты (как я понял без комис),то пополнение в течении месяца на сумму открытия с интернет карты будет тоже без комис? Спасибо!
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bub-har
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:57
bub-har написав:
Не могу дозвониться на 3700! Подскажите пжл.если я открою стандарт на месяц с интернет карты (как я понял без комис),то пополнение в течении месяца на сумму открытия с интернет карты будет тоже без комис? Спасибо!
Все верно. Более того пополнив депозит на сумму открытия в текущем месяце вы также можете пополнить его еще раз на эту же сумму с первого числа следующего месяца до даты его окончания. То есть фактически месячный депо можно пополнить на сумму открытия дважды - один раз в месяце открытия депо и один раз в месяце его окончания
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Flamingo
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:12
bub-har написав:
Не могу дозвониться на 3700!
Кстати жаловались уже, что если звонить на 3700 с однотипными вопросами, то на какое-то время возможность дозвониться пропадает.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:14
WachtAmRhein написав: bub-har написав:
Не могу дозвониться на 3700!
Кстати жаловались уже, что если звонить на 3700 с однотипными вопросами, то на какое-то время возможность дозвониться пропадает.
Ха-ха(очень смешно) P.s Сегодня всё таки дозвонился и мне стало очень грустно за кц привата!
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bub-har
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:10
3700 не работает?
Круглосуточный телефон поддержки владельцев карт класса GOLD 0-800-504-707 тоже не работает.
Приватбанк в отпуске?
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TDK
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:10
Вопрошал сегодня приватовских иродов, в указанную самими иродами дату, о готовности к работе почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели). По состоянию на вторую половину дня 7 июня, сегодня в дату ожидаемого визита специального обученного человека (очередная, вторая заявка на визит этого уважаемого, бесспорно высококвалифицированного специалиста была подана в понедельник 4 июня) никаких работ по приведению металлической тумбы во вменяемое состояние не проводилось. Итого, шестой рабочий день, или ровно одна календарная неделя, как #криворукігазди из Приватбанка не могут выдать посылку, которая, напомню, приехала аж из самого NY всего за 8 календарных дней. Качеством работы банка, бесспорно, удовлетворен, поставлю в опросе твердую 5!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:35
TDK написав:
3700 не работает?
Круглосуточный телефон поддержки владельцев карт класса GOLD 0-800-504-707 тоже не работает.
Приватбанк в отпуске?
по голді відповіли зразу
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:57
Ferlakur написав:
Менял сегодня Универсальную голд по сроку. Была виза с чипом, дали мастер без чипа. Сказали с чипом- только именная с фото за 150 грн, а мгновенных с чипом теперь не дают. Дополнительную карту на имя жены тоже можно только к той, шо за 150 грн, а к безымянной нельзя. Надурили, или действительно такие покращення?
допку можно неименную делать - пусть не гонят пургу.
насчет мгновеннок - да - чипованных нет.
допку на себя нельзя делать неименной, а на 3-е лицо можно.
если хотите шаровую допку закажите карту с индизайном - там есть некоторые бесплатные типа патриотические
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