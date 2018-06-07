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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7631763276337634
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:22

  Solar_simfi написав:Вопрошал сегодня приватовских иродов, в указанную самими иродами дату, о готовности к работе почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели). По состоянию на вторую половину дня 7 июня, сегодня в дату ожидаемого визита специального обученного человека (очередная, вторая заявка на визит этого уважаемого, бесспорно высококвалифицированного специалиста была подана в понедельник 4 июня) никаких работ по приведению металлической тумбы во вменяемое состояние не проводилось. Итого, шестой рабочий день, или ровно одна календарная неделя, как #криворукігазди из Приватбанка не могут выдать посылку, которая, напомню, приехала аж из самого NY всего за 8 календарных дней. Качеством работы банка, бесспорно, удовлетворен, поставлю в опросе твердую 5!

Я б вже плюнув і з ломом прийшов би туди! :mrgreen:
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:27

Приватбанк

Вчера в отделении не получилось открыть допкарту, сказали, что максимальное количество допок 3 шт. У меня их 4. Это что, новшество или некомпетентность менеджера?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:31

Re: Приватбанк

Oktawa, так попробуй сам заказать через сайт https://carddesign.privatbank.ua/

Если не даст, то и менеджер не может.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:59

Re: Приватбанк

Народ, делали перевыпуск карты и "опросили"...
Один из вопросов "Являетесь-ли вы налоговым резидентом США?"
Откуда такой интерес? И почему именно США? Почему не ЮАР или Папуа Новой Гвинеи, Антарктиды на худой конец?
И сколько после заявки делают именную с фото сейчас?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:03

Re: Приватбанк

  rjkz написав:Народ, делали перевыпуск карты и "опросили"...
Один из вопросов "Являетесь-ли вы налоговым резидентом США?"
Откуда такой интерес? И почему именно США? Почему не ЮАР или Папуа Новой Гвинеи, Антарктиды на худой конец?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:20

  rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?
Резидент США обязан платить налоги в США с доходов полученных за пределами родной резидентуры :) А банки (любых стран и континентов!) соответственно, должны эти доходы налоговой службе США раскрывать - если хотят играть по цивилизованным правилам. Поэтому к резидентам - особый учет и внимание.. Погуглите - что такое FATCA.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:36

Re: Приватбанк

  rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?


Тому що вони - королі життя і диктують СВОЇ правила усьому світу!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:58

  Asdушный написав:
  rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?
Резидент США обязан платить налоги в США с доходов полученных за пределами родной резидентуры :) А банки (любых стран и континентов!) соответственно, должны эти доходы налоговой службе США раскрывать - если хотят играть по цивилизованным правилам. Поэтому к резидентам - особый учет и внимание.. Погуглите - что такое FATCA.


ТАк вроде не только в США такие порядки, в Канаде вроде тож.
А другие украинские банки задают такие вопросы?
rjkz
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  #<1 ... 7631763276337634
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