Solar_simfi написав:Вопрошал сегодня приватовских иродов, в указанную самими иродами дату, о готовности к работе почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели). По состоянию на вторую половину дня 7 июня, сегодня в дату ожидаемого визита специального обученного человека (очередная, вторая заявка на визит этого уважаемого, бесспорно высококвалифицированного специалиста была подана в понедельник 4 июня) никаких работ по приведению металлической тумбы во вменяемое состояние не проводилось. Итого, шестой рабочий день, или ровно одна календарная неделя, как #криворукігазди из Приватбанка не могут выдать посылку, которая, напомню, приехала аж из самого NY всего за 8 календарных дней. Качеством работы банка, бесспорно, удовлетворен, поставлю в опросе твердую 5!
Народ, делали перевыпуск карты и "опросили"... Один из вопросов "Являетесь-ли вы налоговым резидентом США?" Откуда такой интерес? И почему именно США? Почему не ЮАР или Папуа Новой Гвинеи, Антарктиды на худой конец? И сколько после заявки делают именную с фото сейчас?
rjkz написав:Народ, делали перевыпуск карты и "опросили"... Один из вопросов "Являетесь-ли вы налоговым резидентом США?" Откуда такой интерес? И почему именно США? Почему не ЮАР или Папуа Новой Гвинеи, Антарктиды на худой конец?
rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?
Резидент США обязан платить налоги в США с доходов полученных за пределами родной резидентуры А банки (любых стран и континентов!) соответственно, должны эти доходы налоговой службе США раскрывать - если хотят играть по цивилизованным правилам. Поэтому к резидентам - особый учет и внимание.. Погуглите - что такое FATCA.
rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?
Резидент США обязан платить налоги в США с доходов полученных за пределами родной резидентуры А банки (любых стран и континентов!) соответственно, должны эти доходы налоговой службе США раскрывать - если хотят играть по цивилизованным правилам. Поэтому к резидентам - особый учет и внимание.. Погуглите - что такое FATCA.
ТАк вроде не только в США такие порядки, в Канаде вроде тож. А другие украинские банки задают такие вопросы?