Solar_simfi написав:Вопрошал сегодня приватовских иродов, в указанную самими иродами дату, о готовности к работе почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели). По состоянию на вторую половину дня 7 июня, сегодня в дату ожидаемого визита специального обученного человека (очередная, вторая заявка на визит этого уважаемого, бесспорно высококвалифицированного специалиста была подана в понедельник 4 июня) никаких работ по приведению металлической тумбы во вменяемое состояние не проводилось. Итого, шестой рабочий день, или ровно одна календарная неделя, как #криворукігазди из Приватбанка не могут выдать посылку, которая, напомню, приехала аж из самого NY всего за 8 календарных дней. Качеством работы банка, бесспорно, удовлетворен, поставлю в опросе твердую 5!
Народ, делали перевыпуск карты и "опросили"... Один из вопросов "Являетесь-ли вы налоговым резидентом США?" Откуда такой интерес? И почему именно США? Почему не ЮАР или Папуа Новой Гвинеи, Антарктиды на худой конец? И сколько после заявки делают именную с фото сейчас?
rjkz написав:Народ, делали перевыпуск карты и "опросили"... Один из вопросов "Являетесь-ли вы налоговым резидентом США?" Откуда такой интерес? И почему именно США? Почему не ЮАР или Папуа Новой Гвинеи, Антарктиды на худой конец?
rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?
Резидент США обязан платить налоги в США с доходов полученных за пределами родной резидентуры А банки (любых стран и континентов!) соответственно, должны эти доходы налоговой службе США раскрывать - если хотят играть по цивилизованным правилам. Поэтому к резидентам - особый учет и внимание.. Погуглите - что такое FATCA.
rjkz написав:Откуда такой интерес? И почему именно США?
Резидент США обязан платить налоги в США с доходов полученных за пределами родной резидентуры А банки (любых стран и континентов!) соответственно, должны эти доходы налоговой службе США раскрывать - если хотят играть по цивилизованным правилам. Поэтому к резидентам - особый учет и внимание.. Погуглите - что такое FATCA.
ТАк вроде не только в США такие порядки, в Канаде вроде тож. А другие украинские банки задают такие вопросы?
У Канады пока требовалка не отросла, что бы такие порядки устанавливать для зарубежных банков. А все наши банки, деятельность которых хоть немного выходит за пределы Борщаговки или Троещины соблюдают закон.
Закон Сполучених Штатів Америки "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), прийнятий Конгресом США задля впровадження ефективного механізму виявлення, запобігання та припинення ухилення від оподаткування США громадянами та податковими резидентами США, здійсненого шляхом прямого або опосередкованого розміщення коштів поза територією США через Неамериканські Фінансові Установи (FFIs).
Закон було прийнято у березні 2010 року та з 1 липня 2014 року вступили в дію більшість його положень. Згідно з ними, FFIs повинні ідентифікувати та повідомити до Служби внутрішніх доходів США (Internal Revenues Service – IRS) дані щодо рахунків, власниками яких є платники податків США або неамериканські юридичні особи, в яких платники податків США володіють суттєвими частками. В березні 2014 року ПАТ "Укрсоцбанк" прийняв рішення дотримуватись вимог FATCA та набув статусу Reporting Model 1 FFI. Це зобов’язує банк проводити перевірку ідентифікаційних даних власників рахунків з метою виявлення серед них можливих громадян або податкових резидентів США та передавати інформацію щодо таких рахунків до уповноважених державних органів. 7 лютого 2017 року Україна і США підписали Міжурядову угоду про виконання податкових вимог до іноземних рахунків (Model 1 IGA) та обмін інформацією. Докладна інформація щодо вимог та впливу FATCA буде належним чином доведена до власників рахунків в ході стандартних процедур AML/KYC.