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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7632763376347635
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:58

Re: Приватбанк

А где на сайте ПБ ссылка на всякие акции? В упор не вижу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:01

  Ferlakur написав:А где на сайте ПБ ссылка на всякие акции? В упор не вижу.


https://promos.privatbank.ua/
Aps
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Повідомлень: 1963
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:06

  Aps написав:
  Ferlakur написав:А где на сайте ПБ ссылка на всякие акции? В упор не вижу.


https://promos.privatbank.ua/


То есть путь на Исла де Муэрте не дано знать никому, кроме тех, кто уже там побывал?(с) :)
На главной странице сайта нет ссылки туда?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2712
З нами з: 14.10.08
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:13

  Ferlakur написав:
  Aps написав:
  Ferlakur написав:А где на сайте ПБ ссылка на всякие акции? В упор не вижу.


https://promos.privatbank.ua/


То есть путь на Исла де Муэрте не дано знать никому, кроме тех, кто уже там побывал?(с) :)
На главной странице сайта нет ссылки туда?



Зображення
Aps
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Повідомлень: 1963
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:28

Re: Приватбанк

А... на моем экране оно заховано тут, фиг заметишь:

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Ferlakur
 
Повідомлень: 2712
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:31

Re: Приватбанк

Оплата коммунальных без регистрации давно не работает?
https://my-payments.privatbank.ua/
Ferlakur
 
Повідомлень: 2712
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:58

  Ferlakur написав:Оплата коммунальных без регистрации давно не работает?
https://my-payments.privatbank.ua/

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vollena71
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Повідомлень: 1265
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  #<1 ... 7632763376347635
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