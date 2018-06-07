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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:58
Re: Приватбанк
А где на сайте ПБ ссылка на всякие акции? В упор не вижу.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:01
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:06
То есть путь на Исла де Муэрте не дано знать никому, кроме тех, кто уже там побывал?(с)
На главной странице сайта нет ссылки туда?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:13
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:28
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:31
Re: Приватбанк
Оплата коммунальных без регистрации давно не работает?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:58
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