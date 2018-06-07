Asdушный написав:У Канады пока требовалка не отросла, что бы такие порядки устанавливать для зарубежных банков. А все наши банки, деятельность которых хоть немного выходит за пределы Борщаговки или Троещины соблюдают закон.
Закон Сполучених Штатів Америки "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), прийнятий Конгресом США задля впровадження ефективного механізму виявлення, запобігання та припинення ухилення від оподаткування США громадянами та податковими резидентами США, здійсненого шляхом прямого або опосередкованого розміщення коштів поза територією США через Неамериканські Фінансові Установи (FFIs).
Закон було прийнято у березні 2010 року та з 1 липня 2014 року вступили в дію більшість його положень. Згідно з ними, FFIs повинні ідентифікувати та повідомити до Служби внутрішніх доходів США (Internal Revenues Service – IRS) дані щодо рахунків, власниками яких є платники податків США або неамериканські юридичні особи, в яких платники податків США володіють суттєвими частками. В березні 2014 року ПАТ "Укрсоцбанк" прийняв рішення дотримуватись вимог FATCA та набув статусу Reporting Model 1 FFI. Це зобов’язує банк проводити перевірку ідентифікаційних даних власників рахунків з метою виявлення серед них можливих громадян або податкових резидентів США та передавати інформацію щодо таких рахунків до уповноважених державних органів. 7 лютого 2017 року Україна і США підписали Міжурядову угоду про виконання податкових вимог до іноземних рахунків (Model 1 IGA) та обмін інформацією. Докладна інформація щодо вимог та впливу FATCA буде належним чином доведена до власників рахунків в ході стандартних процедур AML/KYC.
+1 Спасибо, то есть это последствия 7 февраля 2017. А до этого такого не было.