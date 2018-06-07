Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:45

rjkz



все без исключения ... в любом опроснике есть галка являетесь ли вы налоговым резидентом сша .. просто куры по умолчанию ставят нет и большинство не замечают этого вопроса подписывая как всегда не читая что им дают

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