Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с). Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Gippo написав:Если открывать депозит через Приват 24 , то можно какую-то квитанцию получить, что внесены деньги?
Квитанция в данном случае - это выписка с карт-счета (дата, время операции, назначение платежа - открытие депозита, сумма...). Или Вам еще мокрая печать нужна? Можно открыть депозит в П24 с последующим внесением наличных денег через терминал. Тогда терминал выдаст квитанцию.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
все без исключения ... в любом опроснике есть галка являетесь ли вы налоговым резидентом сша .. просто куры по умолчанию ставят нет и большинство не замечают этого вопроса подписывая как всегда не читая что им дают
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Solar_simfi написав:Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с). Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.
Solar_simfi написав:Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с). Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.
А попробуйте заяву в светлейшую полицию с подозрением на кражу и мошенничество зарегистрировать, а потом с энтой бумагою спросить этим мастеров еще раз.
Пообещав в присутствии господ полиционеров потом вскрыть это шайтан-ящик с помиччю специально обученного слесаря с болгаркой богоугодной
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