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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7634763576367637
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:32

  -VICTOR- написав:Solar_simfi ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата :wink:

Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:20

Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:27

  Solar_simfi написав:как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.

Як варіант, може поліцію викликати? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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