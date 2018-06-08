Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:32
Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:20
Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:27
Як варіант, може поліцію викликати?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:24
Приватбанк
У меня тоже самое. А у вас получилось?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:27
Нет. Отложил до завтра. В чате рассказали про временные проблемы со входом в приват-24 и с проведением платежей.
С одной стороны, конечно, плохо, а с другой - пятница, вечер, какие тут ещё платежи?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:29
По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала.
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