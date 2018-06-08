Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с).Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.