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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:32
-VICTOR- написав:Solar_simfi
..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата
Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:20
Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:27
Solar_simfi написав:
как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
Як варіант, може поліцію викликати?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:24
M-Audio написав:
Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
У меня тоже самое. А у вас получилось?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:27
Oktawa написав: M-Audio написав:
Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
У меня тоже самое. А у вас получилось?
Нет. Отложил до завтра. В чате рассказали про временные проблемы со входом в приват-24 и с проведением платежей.
С одной стороны, конечно, плохо, а с другой - пятница, вечер, какие тут ещё платежи?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:29
По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:31
Solar_simfi написав:
Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с).
Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.
Вызывайте следственную группу и мчс. Говорите, что вас обокрали в такой то ячейке, менты составляют протокол о вскрытии , за понятых сойдут клерки банка. Ну, а доблестное МЧС пока одни пишут,а другие смотрят вскрывает тумбу.
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