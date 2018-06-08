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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7634763576367637 Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:32 -VICTOR- написав: Solar_simfi ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата

Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все. Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все. Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу. Solar_simfi

Повідомлень: 2000 З нами з: 10.08.11 Подякував: 25 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:20 Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится. M-Audio Повідомлень: 1223 З нами з: 23.03.11 Подякував: 200 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:27 Solar_simfi написав: как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все. как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.

Як варіант, може поліцію викликати? Як варіант, може поліцію викликати? У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25115 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1559 раз. Подякували: 1888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:24 Приватбанк M-Audio написав: Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится. Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.

У меня тоже самое. А у вас получилось? У меня тоже самое. А у вас получилось? Oktawa Повідомлень: 14 З нами з: 08.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:27 Oktawa написав: M-Audio написав: Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится. Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.

У меня тоже самое. А у вас получилось? У меня тоже самое. А у вас получилось?

Нет. Отложил до завтра. В чате рассказали про временные проблемы со входом в приват-24 и с проведением платежей.

С одной стороны, конечно, плохо, а с другой - пятница, вечер, какие тут ещё платежи? Нет. Отложил до завтра. В чате рассказали про временные проблемы со входом в приват-24 и с проведением платежей.С одной стороны, конечно, плохо, а с другой - пятница, вечер, какие тут ещё платежи? M-Audio Повідомлень: 1223 З нами з: 23.03.11 Подякував: 200 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:29 Ferlakur написав: Информация для железнодорожников, хотя слегка запоздалая:

https://promos.privatbank.ua/ua/podarunky

На странице акций этой информации нет, и даже многие менеджеры ПБ не знают о ней. Информация для железнодорожников, хотя слегка запоздалая:Наэтой информации нет, и даже многие менеджеры ПБ не знают о ней.



По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала. По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала. rjkz

Повідомлень: 7615 З нами з: 31.01.12 Подякував: 3134 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:31 Solar_simfi написав: Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с).

Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать. Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с).Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.



Вызывайте следственную группу и мчс. Говорите, что вас обокрали в такой то ячейке, менты составляют протокол о вскрытии , за понятых сойдут клерки банка. Ну, а доблестное МЧС пока одни пишут,а другие смотрят вскрывает тумбу. Вызывайте следственную группу и мчс. Говорите, что вас обокрали в такой то ячейке, менты составляют протокол о вскрытии , за понятых сойдут клерки банка. Ну, а доблестное МЧС пока одни пишут,а другие смотрят вскрывает тумбу. Ratatui

Повідомлень: 5750 З нами з: 30.11.12 Подякував: 83 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 чер, 2018 05:27 Solar_simfi написав: -VICTOR- написав: Solar_simfi ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата

Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все. Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.

...)они мотивируют тем что все вопросы в юр.плоскости решает/отвечает головной офис ,хотя это и не соответствует Закону о обращении граждан , насколько я понимаю вы уже достаточно злы на них , а по сему действуйте как бульдозер ). Не хотят принять обращение по сути вопроса ? а напишите на имя местного начальника того отделения обращение с вопросом почему он не выполняет Закон о обращении граждан и не принимают бумагу, если не захочет принимать - вызывайте полицию и просите зафиксировать это протоколом , а параллельно я бы и в прокуратуру написал обращение о отказе местного начальника отделения Привата принять ваше заявление с просьбой повлиять исполнению закона на территории вашего города . Второе заявление от вас я бы оформил и по сути вопроса - в полицию и прокуратуру - о препятствовании доступа к вашей личной собственности (посылке) . Ну и наконец не ожидая приема заявления на месте - отправьте таки ваше обращение в гол.офис но с описью вложения и уведомлением о вручении ( выдержите процедуру ) в обращении уже настаивайте не только о решении вопроса по сути и наказании выновных в ситуации но и о материальной и моральной компенсации за этот безпредел....успеха следим за развитием событий .

Да....еще совет а давайте ка выносите ваши перипетии с Приватом в Фейсбук на их страничку . просто вот ваш сериал там запостите - уверен это должно сработать куда быстрей ) ...)они мотивируют тем что все вопросы в юр.плоскости решает/отвечает головной офис ,хотя это и не соответствует Закону о обращении граждан , насколько я понимаю вы уже достаточно злы на них , а по сему действуйте как бульдозер ). Не хотят принять обращение по сути вопроса ? а напишите на имя местного начальника того отделения обращение с вопросом почему он не выполняет Закон о обращении граждан и не принимают бумагу, если не захочет принимать - вызывайте полицию и просите зафиксировать это протоколом , а параллельно я бы и в прокуратуру написал обращение о отказе местного начальника отделения Привата принять ваше заявление с просьбой повлиять исполнению закона на территории вашего города. Второе заявление от вас я бы оформил и по сути вопроса - в полицию и прокуратуру - о препятствовании доступа к вашей личной собственности (посылке) . Ну и наконец не ожидая приема заявления на месте - отправьте таки ваше обращение в гол.офис но с описью вложения и уведомлением о вручении ( выдержите процедуру ) в обращении уже настаивайте не только о решении вопроса по сути и наказании выновных в ситуации но и о материальной и моральной компенсации за этот безпредел....успехаследим за развитием событий .Да....еще совет а давайте ка выносите ваши перипетии с Приватом в Фейсбук на их страничку . просто вот ваш сериал там запостите - уверен это должно сработать куда быстрей ) Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6756 З нами з: 15.08.12 Подякував: 366 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 чер, 2018 05:41 Gippo написав: Если открывать депозит через Приват 24 , то можно какую-то квитанцию получить, что внесены деньги? Если открывать депозит через Приват 24 , то можно какую-то квитанцию получить, что внесены деньги? Да.

Напротяжении 3 дней в терминале самообслуживания можно в "Истории платежей" найти этот платёж и распечатать квитанцию Да.Напротяжении 3 дней в терминале самообслуживания можно в "Истории платежей" найти этот платёж и распечатать квитанцию MASolomko

Повідомлень: 113 З нами з: 08.03.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7634763576367637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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