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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7635763676377638>
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:32

  -VICTOR- написав:Solar_simfi ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата :wink:

Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:20

Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:27

  Solar_simfi написав:как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.

Як варіант, може поліцію викликати? :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:24

Приватбанк

  M-Audio написав:Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.

У меня тоже самое. А у вас получилось?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:27

  Oktawa написав:
  M-Audio написав:Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.

У меня тоже самое. А у вас получилось?

Нет. Отложил до завтра. В чате рассказали про временные проблемы со входом в приват-24 и с проведением платежей.
С одной стороны, конечно, плохо, а с другой - пятница, вечер, какие тут ещё платежи? :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:29

  Ferlakur написав:Информация для железнодорожников, хотя слегка запоздалая:
https://promos.privatbank.ua/ua/podarunky
На странице акций этой информации нет, и даже многие менеджеры ПБ не знают о ней.


По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:31

  Solar_simfi написав:Как не сложно догадаться любознательному анонимусу, анонсированная в понедельник 4 июня железобетонная, с гарантией, вот точно-точно, починка почтомата 00458 (Киев, ул. Шота Руставели) специально обученным человеком в четверг 7 июня не состоялась. В ходе очередной беседы с иродами в пятницу 8 июня (седьмой рабочий/девятый календарный день с момента первой попытки забрать свою вожделенную посылку из чрева б-гопротивного шкафа) приватовские #криворукігазди с сокрушением и выражением полного понимания моего недовольства ответствовали, что было установлено: "отсутствие необходимых деталей для починки почтомата" (с). Однако, искренне да любезно, ирод на телефонной линии пообещал приложить все усилия для "скорейшего разрешения вопроса" (с).
Такія дела, братія и сестры. Я, конечно, время от времени пребываю в настроении благостном и подобные беседы при помощи современнейших средств связи веду с охотою превеликою, чинно все да культурно происходит, вы не подумайте там чего. В этой же связи, испытываю крайнюю неприязнь к неоднократно рекомендованным отдельными гражданами, методам силового воздействия на бесовское изделие. Так-то. Предсказуем я да примитивен, простите, люди добрые, Христа ради. Однако, все же, приобретенный у каких-то угрюмых заокеанских мужиков нетбук за великие тыщи хочу заполучить по-доброму, по-семейному, так сказать.


Вызывайте следственную группу и мчс. Говорите, что вас обокрали в такой то ячейке, менты составляют протокол о вскрытии , за понятых сойдут клерки банка. Ну, а доблестное МЧС пока одни пишут,а другие смотрят вскрывает тумбу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 05:27

  Solar_simfi написав:
  -VICTOR- написав:Solar_simfi ..можно еще прокурорских пригласить да бы посодействовали снять порчу с бездушной железяки ) и ..видимо пора переходить от общения по 3700 на общение в бумажной форме з присвоением номеров входных сих посланий великому кормчому Привата :wink:

Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.

...)они мотивируют тем что все вопросы в юр.плоскости решает/отвечает головной офис ,хотя это и не соответствует Закону о обращении граждан , насколько я понимаю вы уже достаточно злы на них , а по сему действуйте как бульдозер ). Не хотят принять обращение по сути вопроса ? а напишите на имя местного начальника того отделения обращение с вопросом почему он не выполняет Закон о обращении граждан и не принимают бумагу, если не захочет принимать - вызывайте полицию и просите зафиксировать это протоколом , а параллельно я бы и в прокуратуру написал обращение о отказе местного начальника отделения Привата принять ваше заявление с просьбой повлиять исполнению закона на территории вашего города :wink: . Второе заявление от вас я бы оформил и по сути вопроса - в полицию и прокуратуру - о препятствовании доступа к вашей личной собственности (посылке) . Ну и наконец не ожидая приема заявления на месте - отправьте таки ваше обращение в гол.офис но с описью вложения и уведомлением о вручении ( выдержите процедуру ) в обращении уже настаивайте не только о решении вопроса по сути и наказании выновных в ситуации но и о материальной и моральной компенсации за этот безпредел....успеха :wink: следим за развитием событий .
Да....еще совет а давайте ка выносите ваши перипетии с Приватом в Фейсбук на их страничку . просто вот ваш сериал там запостите - уверен это должно сработать куда быстрей ) :roll:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 05:41

  Gippo написав:Если открывать депозит через Приват 24 , то можно какую-то квитанцию получить, что внесены деньги?
Да.
Напротяжении 3 дней в терминале самообслуживания можно в "Истории платежей" найти этот платёж и распечатать квитанцию ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:40

Re: Приватбанк

  rjkz написав:По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала.
По обслуживанию ничего плохого сказать не могу,а вот по квалификации персонала полностью согласен! Звоню на кц очень редко и постоянно нарываюсь на неопытных студенток,которые по каждому аленьему вопросу бегают куда-то со словами "сейчас я выясню,оставайтесь на линии"! В послдедний раз на днях я дозвонился с трудом в кц(хотя тоже голд) и попросил уточнить на казалось бы однотипный алений вопрос: "какая комиссия при зачислении с интернет карты на приват-вклад"? Ответ: все пополнения депозитов в приватбанке -без комиссии :shock: (Интересно кто бы мне компенсировал убыток в более 1500 грн,если бы я после её слов,что без комис. загнал бы деньги с интернет карты на приватвклад)? Попросил пойти ещё раз уточнить и получил ответ 1% P.S Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?Или мене постоянно не везёт с компетентными сотрудницами,хотя я и звоню на кц очень редко!
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 09 чер, 2018 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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