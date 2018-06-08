Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:32
Эти му*** принципиально не регистрируют входящую корреспонденцию по отделениям. Всех отсылают писать письма в Днепр. Понимаю, что незаконно, но как реально (!) заставить принять бумагу как положено, не могу придумать. Морозятся и все.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:20
Новые приколы государственного банка. Делаю платёж на несколько десятков гривен. После подтверждения через СМС-код, оно дополнительно мне ещё _звонит_ и просит нажать 1 для подтверждения операции. Только там что ни нажимай, ничего не работает, и платеж не подтверждается. Мучаю поддержку в чате, посмотрим что получится.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:27
Як варіант, може поліцію викликати?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:24
Приватбанк
У меня тоже самое. А у вас получилось?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:27
Нет. Отложил до завтра. В чате рассказали про временные проблемы со входом в приват-24 и с проведением платежей.
С одной стороны, конечно, плохо, а с другой - пятница, вечер, какие тут ещё платежи?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:29
По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:31
Вызывайте следственную группу и мчс. Говорите, что вас обокрали в такой то ячейке, менты составляют протокол о вскрытии , за понятых сойдут клерки банка. Ну, а доблестное МЧС пока одни пишут,а другие смотрят вскрывает тумбу.
Додано: Суб 09 чер, 2018 05:27
...)они мотивируют тем что все вопросы в юр.плоскости решает/отвечает головной офис ,хотя это и не соответствует Закону о обращении граждан , насколько я понимаю вы уже достаточно злы на них , а по сему действуйте как бульдозер ). Не хотят принять обращение по сути вопроса ? а напишите на имя местного начальника того отделения обращение с вопросом почему он не выполняет Закон о обращении граждан и не принимают бумагу, если не захочет принимать - вызывайте полицию и просите зафиксировать это протоколом , а параллельно я бы и в прокуратуру написал обращение о отказе местного начальника отделения Привата принять ваше заявление с просьбой повлиять исполнению закона на территории вашего города . Второе заявление от вас я бы оформил и по сути вопроса - в полицию и прокуратуру - о препятствовании доступа к вашей личной собственности (посылке) . Ну и наконец не ожидая приема заявления на месте - отправьте таки ваше обращение в гол.офис но с описью вложения и уведомлением о вручении ( выдержите процедуру ) в обращении уже настаивайте не только о решении вопроса по сути и наказании выновных в ситуации но и о материальной и моральной компенсации за этот безпредел....успеха следим за развитием событий .
Да....еще совет а давайте ка выносите ваши перипетии с Приватом в Фейсбук на их страничку . просто вот ваш сериал там запостите - уверен это должно сработать куда быстрей )
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Додано: Суб 09 чер, 2018 05:41
Додано: Суб 09 чер, 2018 07:40
Re: Приватбанк
По обслуживанию ничего плохого сказать не могу,а вот по квалификации персонала полностью согласен! Звоню на кц очень редко и постоянно нарываюсь на неопытных студенток,которые по каждому аленьему вопросу бегают куда-то со словами "сейчас я выясню,оставайтесь на линии"! В послдедний раз на днях я дозвонился с трудом в кц(хотя тоже голд) и попросил уточнить на казалось бы однотипный алений вопрос: "какая комиссия при зачислении с интернет карты на приват-вклад"? Ответ: все пополнения депозитов в приватбанке -без комиссии (Интересно кто бы мне компенсировал убыток в более 1500 грн,если бы я после её слов,что без комис. загнал бы деньги с интернет карты на приватвклад)? Попросил пойти ещё раз уточнить и получил ответ 1% P.S Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?Или мене постоянно не везёт с компетентными сотрудницами,хотя я и звоню на кц очень редко!
Востаннє редагувалось bub-har в Суб 09 чер, 2018 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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