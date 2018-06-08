в грамотному заданому питанні завжди є частина або й уся відповідь!
це як круг із Інь та Янь - ідентифікував одне, інше стає явним автоматом...
з-п сер
скільки можуть платити за абсолютно не творчу марудну автоматичну роботизовану професію типу питання-відповідь, питання-вдповідь?
хе, як у воду дивився
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ПриватБанк планує роботизувати службу телефонної підтримки
ПриватБанк почав підготовчі роботи з переведення служби телефонної підтримки на систему роботизованого обслуговування клієнтів і використання систем штучного інтелекту для консультування з основних питань банківського обслуговування. Як повідомила керівник служби клієнтської підтримки ПриватБанку Оксана Аношечкіна, банк протягом найближчого місяця планує реалізувати рішення одного з провідних світових постачальників.
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