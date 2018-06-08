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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7635763676377638
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:56

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?


в грамотному заданому питанні завжди є частина або й уся відповідь!
це як круг із Інь та Янь - ідентифікував одне, інше стає явним автоматом...

з-п сер :)
скільки можуть платити за абсолютно не творчу марудну автоматичну роботизовану професію типу питання-відповідь, питання-вдповідь?

хе, як у воду дивився :)


---------
ПриватБанк планує роботизувати службу телефонної підтримки
ПриватБанк почав підготовчі роботи з переведення служби телефонної підтримки на систему роботизованого обслуговування клієнтів і використання систем штучного інтелекту для консультування з основних питань банківського обслуговування. Як повідомила керівник служби клієнтської підтримки ПриватБанку Оксана Аношечкіна, банк протягом найближчого місяця планує реалізувати рішення одного з провідних світових постачальників.
........

https://privatbank.ua/news/2018/6/8/pri ... -pidtrimki
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:55

  bub-har написав:Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?


В АТБ на кассу. У меня тут рядом в АТБ появилась объява - срочно нужны кассиры, зарплата 9 тысяч гривен. Рядом на Новой Почте объява - срочно нужны операторы и работники, зарплата 9 тысяч гривен.
Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:20

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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:23

  freeze написав:
  bub-har написав:Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?


В АТБ на кассу. У меня тут рядом в АТБ появилась объява - срочно нужны кассиры, зарплата 9 тысяч гривен. Рядом на Новой Почте объява - срочно нужны операторы и работники, зарплата 9 тысяч гривен.
Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.


Если, что то я грузчикам по 10ке плачу. Так, что НП и АТБ тяжко будет. :mrgreen:

На базаре у нас грузчикам платят от 300 до 500 в день. В зависимости от того, что грузить муку в мешках или воду на поддонах.

Воля студентам в кулл центре по 6000 платит.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:05

Почали приходити нові повідомлення на пошту
сам голова банку пише! :)

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