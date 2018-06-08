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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7635763676377638
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 07:56

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?


в грамотному заданому питанні завжди є частина або й уся відповідь!
це як круг із Інь та Янь - ідентифікував одне, інше стає явним автоматом...

з-п сер :)
скільки можуть платити за абсолютно не творчу марудну автоматичну роботизовану професію типу питання-відповідь, питання-вдповідь?

хе, як у воду дивився :)


---------
ПриватБанк планує роботизувати службу телефонної підтримки
ПриватБанк почав підготовчі роботи з переведення служби телефонної підтримки на систему роботизованого обслуговування клієнтів і використання систем штучного інтелекту для консультування з основних питань банківського обслуговування. Як повідомила керівник служби клієнтської підтримки ПриватБанку Оксана Аношечкіна, банк протягом найближчого місяця планує реалізувати рішення одного з провідних світових постачальників.
........

https://privatbank.ua/news/2018/6/8/pri ... -pidtrimki
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 08:55

  bub-har написав:Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?


В АТБ на кассу. У меня тут рядом в АТБ появилась объява - срочно нужны кассиры, зарплата 9 тысяч гривен. Рядом на Новой Почте объява - срочно нужны операторы и работники, зарплата 9 тысяч гривен.
Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:20

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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:23

  freeze написав:
  bub-har написав:Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?


В АТБ на кассу. У меня тут рядом в АТБ появилась объява - срочно нужны кассиры, зарплата 9 тысяч гривен. Рядом на Новой Почте объява - срочно нужны операторы и работники, зарплата 9 тысяч гривен.
Сидеть в колл-центре и постоянно общаться с недовольными клиентами работа не сильно сладкая, тем более зарплата вряд ли высокая.


Если, что то я грузчикам по 10ке плачу. Так, что НП и АТБ тяжко будет. :mrgreen:

На базаре у нас грузчикам платят от 300 до 500 в день. В зависимости от того, что грузить муку в мешках или воду на поддонах.

Воля студентам в кулл центре по 6000 платит.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:05

Почали приходити нові повідомлення на пошту
сам голова банку пише! :)

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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:02

  bub-har написав:
  rjkz написав:По правде сказать, у меня создалось устойчивое впечатление, что Приват уверенно превращается в Ощад. Что по обслуживанию что по квалификации персонала.
По обслуживанию ничего плохого сказать не могу,а вот по квалификации персонала полностью согласен! Звоню на кц очень редко и постоянно нарываюсь на неопытных студенток,которые по каждому аленьему вопросу бегают куда-то со словами "сейчас я выясню,оставайтесь на линии"! В послдедний раз на днях я дозвонился с трудом в кц(хотя тоже голд) и попросил уточнить на казалось бы однотипный алений вопрос: "какая комиссия при зачислении с интернет карты на приват-вклад"? Ответ: все пополнения депозитов в приватбанке -без комиссии :shock: (Интересно кто бы мне компенсировал убыток в более 1500 грн,если бы я после её слов,что без комис. загнал бы деньги с интернет карты на приватвклад)? Попросил пойти ещё раз уточнить и получил ответ 1% P.S Интересно куда деваются более опытные сотрудники кц? Неужели постоянно увольняются?Или мене постоянно не везёт с компетентными сотрудницами,хотя я и звоню на кц очень редко!


Мной мой "персональный менеджер" занимался от силы раза 2 за последние 1,5 года. Причем по телефону вопросы не удавалось решить, один раз получив консультацию, отправил деньги не совсем туда куда надо. Хотя менеджер и "персональный" и вроде как стол для обслуживания голд и без очереди, но всегда очередь - то-ли пенсионеров-держателей карт голд то-ли просто пенсионеров, которые глазки повыцарапывают если кто-то посягнет на на их право иметь доступ к телу в порядке очереди. Я уже если очень срочно шел сразу к начальнику отделения (к ней тоже очередь но намного меньше). И тут у меня сроки действия карт начали заканчиваться, начотд воворит - к "персональному манагеру" - я -"я не могу и не хочу стоять в очереди часами" - она -"если перевыпуск карт или открытие новых - без очереди с паспортом и кодом". Ок, думаю, зайду с доками. Прихожу, и что я вижу - у моего манагера всего один чел сидит. Возрадовался до невозможности...Правда чел сидел шарился в сетях на телефоне, а манагер премило болтала на личные темы с какой-то теткой, находящейся по ту сторону стола, но на сотрудника банка никак не походила. Я "Здравствуйте, к вам только этот молодой человек (указываю на клиента у стола)?" - манагер - "Да, но я заканчиваю прием - обратитесь к другому столу." ("ни мне "здрасьте" ни тебе "спасибо" ни нам "до свидания"(с)) После чего возвращается к трескотне на личные темы с теткой. Клиент за столом - ждет. Очередь к остальным столам не предусматривает обслуживания без очереди даже "небожителей" с картой голд :mrgreen: и все опять становится грустным.
Кажется, когда я вылетал из отделения, дверью снес банкомат. :mrgreen: Был несколько не в себе. :oops:
Поехал в другое отделение, попал на девушку с бейджем "стажер", которая хоть и жутко напомнила мне кассиршу-стажера из номера Дизель-шоу, но все-таки в конце-концов, смогла сделать перевыпуск карт и выдать другую, которую мне приват уже с полгода предлагал оформить, присылая письма на и-мейл. Она почему-то была уверена, что такого не существует. Когда я проявил настойчивость, пошла узнавать, но все-равно отговаривала от такого безумного шага как получение валютной универсальной при наличии валютной карты для выплат.
Откровенно говоря, до "национализации" привата, я такого не припомню. А сейчас думаю, что еще чуть-чуть и смену вывески "приват" на "ощад" никто не заметит. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:25

Re: Приватбанк

  freeze написав:В АТБ на кассу. У меня тут рядом в АТБ появилась объява - срочно нужны кассиры, зарплата 9 тысяч гривен.


По моїм несистемним спостереженням в АТБ з працівників витискають по максимуму. Власне така інфо постійно проходить.
АТБ: отзывы сотрудников о работодателе. Отзывы о работе в АТБ ...
https://otrude.net/employers/19578
Оцінка: 2,1 - ‎1 142 відгуки
Кассиры и продавцы АТБ отказываются работать «рабами»
Постоянные переработки, вычеты из зарплаты в связи с больничным, принудительная работа в выходные дни, хамское отношение со стороны руководства - "норма" работы в сети "АТБ" https://ru.narodna-pravda.ua/2018/06/06 ... at-rabami/


Хоча мені як покупцеві магазин підходить.

rjkz Голда це чиста замануха на міні понт без жодного реального наповнення.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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